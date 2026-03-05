T台裁員後爆黑幕 前記者控「女暴君」霸凌

自稱T台前記者爆料，長期存在主管職場霸凌。（本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕T台日前傳出裁員，人數高達45人，從攝影、SNG工程、駐地記者都遭資遣，且從3月1日起生效。近日網路上出現許多自稱被資遣的記者爆料，更指南部中心長期存在主管職場霸凌。

一名網友表示自己擔任記者前後約10年，在T台的經驗讓他最難忘，也是非常受傷的記憶。當年該網友任職於中部中心，由於從地方台開始入行，所以剛開始進入全國頻道覺得很難適應。好在中部中心的長官和同事都非常包容，因此始終將此處當成自己的娘家，後來得知當年的長官榮退，網友心中充滿祝福。

沒想到一切美好在網友調職至南部中心1年後出現大翻轉。剛開始轉調時，網友被目前被報導稱為「女暴君」的特派向台北總部推薦升職並加薪數千元，未料之後全都變調。網友感嘆「女暴君名不虛傳，天天都會找一個箭靶來攻擊，人身攻擊是家常便飯」更誇張的是，「她還把三字經當成口頭禪，十分不文雅，也很不入流」。

該網友回憶自己離職前約3個月時，當時要競選市長的韓國瑜和藝人合體，當日只有網友及副特派兩名文字記者上班，晚班文字記者還沒有上班之前，基本上都是網友忙著找新聞、連線、做帶子，女暴君在中午就開始大發飆。

網友形容女暴君咄咄逼問，更請辦公室內的攝影記者錄下兩人對話，由於網友得知有錄影，加上個性本來就比較沉穩，因此未落入圈套，不僅沒有情緒失控，反而在女暴君不斷逼問「懂不懂職場倫理」時，進行了反問：為何可以在台北長官和同事面前謾罵？

被稱為女暴君的主管反而作賊心虛，還到洗手間一陣子，短暫的離開並沒有讓女暴君冷靜，反而情緒爆炸，更加失控，要網友直接回家，不必擔心請假問題。這一切全都被錄影，女暴君擔心影片外流，竟用言語恐嚇攝影記者不准讓影片外流，更威脅：影片外流就要讓他（攝影記者）沒工作。

目前已經離開媒體圈的網友不明白，為何以欺人為樂的女暴君可在媒體圈生存，即使臭名遠播，仍可隻手遮天。這次T台爆出裁員，女暴君的行為也遭爆料，讓這名網友感到大快人心，網友也受不了女暴君劣跡主動提離職。

網友表示這次T台裁員引起外界關注，他也衷心希望這名以不當領導方式荼毒員工的女暴君，能受到重視。對於網友指控，T台並未做出任何回應。

