自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

T台裁員後爆黑幕 前記者控「女暴君」霸凌

自稱T台前記者爆料，長期存在主管職場霸凌。（本報資料照）自稱T台前記者爆料，長期存在主管職場霸凌。（本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕T台日前傳出裁員，人數高達45人，從攝影、SNG工程、駐地記者都遭資遣，且從3月1日起生效。近日網路上出現許多自稱被資遣的記者爆料，更指南部中心長期存在主管職場霸凌。

一名網友表示自己擔任記者前後約10年，在T台的經驗讓他最難忘，也是非常受傷的記憶。當年該網友任職於中部中心，由於從地方台開始入行，所以剛開始進入全國頻道覺得很難適應。好在中部中心的長官和同事都非常包容，因此始終將此處當成自己的娘家，後來得知當年的長官榮退，網友心中充滿祝福。

沒想到一切美好在網友調職至南部中心1年後出現大翻轉。剛開始轉調時，網友被目前被報導稱為「女暴君」的特派向台北總部推薦升職並加薪數千元，未料之後全都變調。網友感嘆「女暴君名不虛傳，天天都會找一個箭靶來攻擊，人身攻擊是家常便飯」更誇張的是，「她還把三字經當成口頭禪，十分不文雅，也很不入流」。

該網友回憶自己離職前約3個月時，當時要競選市長的韓國瑜和藝人合體，當日只有網友及副特派兩名文字記者上班，晚班文字記者還沒有上班之前，基本上都是網友忙著找新聞、連線、做帶子，女暴君在中午就開始大發飆。

網友形容女暴君咄咄逼問，更請辦公室內的攝影記者錄下兩人對話，由於網友得知有錄影，加上個性本來就比較沉穩，因此未落入圈套，不僅沒有情緒失控，反而在女暴君不斷逼問「懂不懂職場倫理」時，進行了反問：為何可以在台北長官和同事面前謾罵？

被稱為女暴君的主管反而作賊心虛，還到洗手間一陣子，短暫的離開並沒有讓女暴君冷靜，反而情緒爆炸，更加失控，要網友直接回家，不必擔心請假問題。這一切全都被錄影，女暴君擔心影片外流，竟用言語恐嚇攝影記者不准讓影片外流，更威脅：影片外流就要讓他（攝影記者）沒工作。

目前已經離開媒體圈的網友不明白，為何以欺人為樂的女暴君可在媒體圈生存，即使臭名遠播，仍可隻手遮天。這次T台爆出裁員，女暴君的行為也遭爆料，讓這名網友感到大快人心，網友也受不了女暴君劣跡主動提離職。

網友表示這次T台裁員引起外界關注，他也衷心希望這名以不當領導方式荼毒員工的女暴君，能受到重視。對於網友指控，T台並未做出任何回應。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中