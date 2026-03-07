籃籃WBC台日大戰「祈禱全壘打」超感人！全球轉播畫面超過10秒爆紅

〔娛樂頻道／綜合報導〕昨晚是2026世界棒球經典賽台日大戰，日本隊火力全開，全場狂敲13支安打，其中大谷翔平一棒轟出滿貫砲，最終以13：0提前在第7局「扣倒」台灣隊，讓球迷大呼心碎。不過比賽過程中，樂天女孩隊長「籃籃」在看台上握拳祈禱的模樣，被轉播鏡頭捕捉並全球直播超過10秒，一段場邊畫面意外成為話題，不少球迷看了直呼「快哭了」。

雖然最後被認定界外球，但籃籃依舊努力為台灣隊應援。（翻攝自IG）

比賽5局下半，台灣隊以0：13落後日本，當時一、二壘有人、一出局，外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）揮出一記強勁高飛球，飛向左外野界外區域。球落地後被判為界外，台灣隊隨即提出挑戰，等待電視輔助判決，鏡頭多次帶到看台上的籃籃，導播甚至將畫面停留超過10秒，也讓她的「祈禱全壘打」瞬間被全球觀眾看見。

籃籃祈求全壘打的畫面全程被轉播。（翻攝自IG）

籃籃在東京巨蛋為台灣隊應援。（翻攝自IG）

雖然最後挑戰結果仍判定為界外球，費爾柴德無緣替中華隊開胡，但籃籃在看台上帶動球迷應援、全情投入為台灣隊加油的模樣，也讓不少網友直呼「棒球魂滿滿」，台灣球迷也打趣問「導播是籃籃粉絲嗎」，還有球迷感動表示即使球隊大幅落後，現場仍沒有放棄任何希望，「台灣球迷最可愛的地方，就是13：0還是全力應援」。

