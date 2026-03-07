自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

籃籃WBC台日大戰「祈禱全壘打」超感人！全球轉播畫面超過10秒爆紅

〔娛樂頻道／綜合報導〕昨晚是2026世界棒球經典賽台日大戰，日本隊火力全開，全場狂敲13支安打，其中大谷翔平一棒轟出滿貫砲，最終以13：0提前在第7局「扣倒」台灣隊，讓球迷大呼心碎。不過比賽過程中，樂天女孩隊長「籃籃」在看台上握拳祈禱的模樣，被轉播鏡頭捕捉並全球直播超過10秒，一段場邊畫面意外成為話題，不少球迷看了直呼「快哭了」。

雖然最後被認定界外球，但籃籃依舊努力為台灣隊應援。（翻攝自IG）雖然最後被認定界外球，但籃籃依舊努力為台灣隊應援。（翻攝自IG）

比賽5局下半，台灣隊以0：13落後日本，當時一、二壘有人、一出局，外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）揮出一記強勁高飛球，飛向左外野界外區域。球落地後被判為界外，台灣隊隨即提出挑戰，等待電視輔助判決，鏡頭多次帶到看台上的籃籃，導播甚至將畫面停留超過10秒，也讓她的「祈禱全壘打」瞬間被全球觀眾看見。

籃籃祈求全壘打的畫面全程被轉播。（翻攝自IG）籃籃祈求全壘打的畫面全程被轉播。（翻攝自IG）

籃籃在東京巨蛋為台灣隊應援。（翻攝自IG）籃籃在東京巨蛋為台灣隊應援。（翻攝自IG）

雖然最後挑戰結果仍判定為界外球，費爾柴德無緣替中華隊開胡，但籃籃在看台上帶動球迷應援、全情投入為台灣隊加油的模樣，也讓不少網友直呼「棒球魂滿滿」，台灣球迷也打趣問「導播是籃籃粉絲嗎」，還有球迷感動表示即使球隊大幅落後，現場仍沒有放棄任何希望，「台灣球迷最可愛的地方，就是13：0還是全力應援」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中