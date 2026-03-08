才剛在WBC看球！甜茶一句話失言惹火業界 奧斯卡影帝無望了？

好萊塢男星「甜茶」提摩西夏勒梅惹出失言風波，稱沒人在乎芭蕾舞與歌劇。（法新社）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕好萊塢男星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）憑藉著《橫衝直闖》入圍奧斯卡，被看好是影帝人選。不過最近他惹出失言風波，稱沒人在乎芭蕾舞與歌劇，徹底被圈內人炎上，爽爽坐在東京巨蛋看球的他，殊不知又引發爭議。

甜茶接受訪問時，表示自己不會參與芭蕾舞以及歌劇，「讓他們繼續活下去，即使沒有人在乎。」甜茶笑著講出這一席話，雖然後來緩頰稱「我很尊重從事芭蕾舞跟歌劇的人們啦」，還稱不曉得為什麼自己要說這些，但似乎已為時已晚。

甜茶的言論引來許多業界人士的反彈，潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）在IG轉發批評甜茶的評論影片。美國歌劇演員伊莎貝爾倫納德（Isabel Leonard）痛批：「說真的，我非常震驚，一個看起來如此成功的人，在談到藝術時，竟然能如此缺乏表達能力又心胸狹隘，而他同時也把自己視為一名藝術家。」加拿大的歌劇歌手Deepa Johnny也表示：「令人失望，沒有什麼東西是比現場芭蕾舞以及歌劇表演還要令人深刻的。」

眼見奧斯卡近在咫尺，甜茶一直被視作奧斯卡影帝的大熱門，不過過往入圍者若在典禮前出事，極有可能影響得獎機會。去年電影《璀璨女人夢》的跨性別演員卡拉索菲亞賈斯康被視作有機會奪下史上第一位跨性別影后，結果被挖出過往的歧視言語，聲勢一蹶不振，影評更看衰她無緣得獎，最後她確實也鎩羽而歸。甜茶惹出的爭議，是否會讓他痛失影帝，引發關注。

