大谷翔平燒肉局帳單吃出157萬！大喊「學長會請客」全場笑翻

〔記者鍾志均／綜合報導〕世界級球星大谷翔平在球場上霸氣十足，但在國家隊聚餐時，卻展現出完全不同的一面，化身「最強後輩模式」。

日媒報導，日本隊日前為挑戰世界棒球經典賽（WBC）二連霸，全體隊友在大阪舉行聚會，一群球員齊聚燒肉名店「明月館 上本町本店」，正當大家還在客氣點餐時，大谷突然大聲宣布：「菅野學長會請客喔！大家盡量點！」一句話讓現場瞬間笑翻。

據日本隊相關人士透露，大谷這次是2月26日才加入集訓，比多數隊友晚到，因此他很努力想融入團隊。有趣的是，這次30名球員中有13人是首次入選國家隊，不少人一見到大谷就忍不住緊張。

為消除距離感，大谷乾脆主動扮演「學弟角色」，不但帶頭炒熱氣氛，還把「買單榮耀」交給學長。

報導指出，該聚餐連同球員與工作人員加起來超過30人，最後帳單金額約157萬日幣（約台幣31.5萬元），而買單的人正是日本隊最年長投手菅野智之。

其實在WBC開打前，日本隊就已辦過一次聚餐；2月23日在宮崎集訓時，球員們就在燒肉店大開吃戒，當時包括王牌投手達比修有也在場，據知店家原本準備60人份肉量，結果還是不夠吃，當晚球員們掃光約300片橫隔膜肉、各100片牛五花與里肌和100多片厚切牛舌，氣氛嗨到晚上11點店家打烊才結束。

日媒打趣表示，雖然大谷翔平在隊友面前刻意裝「學弟」，但明星光環仍然非常明顯。據大阪燒肉店外的球迷回憶，當天不少人守在門口等球員出現，大谷進出餐廳時至少有4名保鑣護送，排場堪比國際巨星。

只是有網友笑說，「因為大谷本人比保鑣還壯，看起來反而不知道誰在保護誰。」

