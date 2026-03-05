自由電子報
娛樂 最新消息

驚蟄「接春雨」去霉踩小人 ！4生肖「貴人運」爆棚30天

命理達人提出吉祥預言：驚蟄過後30天，會有4個生肖將迎來「貴人運」巔峰期！（達志影像）命理達人提出吉祥預言：驚蟄過後30天，會有4個生肖將迎來「貴人運」巔峰期！（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕春雷乍響，春雨頻繁，今（5）日正式進入春季第3個節氣「驚蟄」，民俗習俗傳言在這天可透過「打小人」的儀式，驅散霉運、遠離口舌是非。不過，除了提防小人，占星命理專家艾菲爾老師認為，懂得伸手握住「貴人」向你伸過來的手也很重要，他特別觀察丙午年的流年卦象與春季星象之後，提出吉祥預言：驚蟄過後30天，有4個生肖將迎來「貴人運巔峰期」，對於面臨難關或亟須尋求下一站方向的人來說，不失為「轉運」最佳時機之一。

➤鼠│機敏過人，長輩青睞之星！

．貴人體質：源於謙遜與靈動，讓你成為權威人士眼中最值得提攜的接班人選。

驚蟄後的貴人運多半來自於「位階的高低差」。天生能洞察先機、且身段柔軟的特質，在混亂的開春局勢中顯得格外珍貴。

貴人屬於「導師型」人物，他們欣賞你這塊璞玉的潛力。建議這段時間可多向資深前輩請益，有時一句輕描淡寫的「點撥」，都可能讓你少走10年彎路。這

➤龍│聲望沸騰，同儕領袖氣場！

．貴人體質：源於績優的聲量與正向影響力。

這段時間氣場全開，在同儕或合作夥伴中，你的一言一行都具備了不可思議的說服力。這種「眾志成城」的力量會將你推向一個全新的高度，讓你所主導的計畫能跨越重重關卡。

當你願意帶著大家一起共好時，那些原本觀望的資源也會因為你的聲望而紛紛主動對接，讓你在馬年開春便立於不敗之地。

➤馬│熱血俠義，意外福報敲門！

．貴人體質：天生古道熱腸、見人有難必出手的俠義心腸。

正值本命年的你，驚蟄後的貴人運帶有一種「無心插柳」的傳奇色彩，意想不到的貴人，就藏在那些你以為不重要的「人情小事」裡。你的見義勇為與俠義精神，會在關鍵時刻為你迎來「救命等級」的資源。

有可能是對方感念你的這份赤子之心，進而在你最需要轉型的時刻，遞上了一份改變命運的合約或合作邀約……這種「意外換來」的驚喜，是你長期累積善緣的總爆發。

➤豬│隨緣自在，好運自動靠攏！

．貴人體質：不爭與從容，正是最強大的競爭力。

當身邊的人都在為名利奔波、顯得面目猙獰時，你的隨和、知足和容人氣度，反而讓你成為最強大的幸運磁鐵。

你的貴人往往是那些掌握資源卻厭倦鬥爭的人，他們主動將機會「送」到你面前，只為了尋求一份安心與純粹。這是一波「福氣自動找上門」的運勢，不需刻意鑽營，只要保持內心的安穩與善良，整個宇宙都會派人來守護你的單純。

點圖放大header
點圖放大body

