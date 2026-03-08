元宵後、春分前掌握「6定」！12生肖「做對一件事」2026健步如飛

過了元宵，直到春分之前，是為一整年的運勢定調、扎根的重要關鍵期，方向絕不能偏！（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕過了元宵，直到春分前，是一年運勢的「定盤期」。命理老師根據流年與節氣提醒12生肖的朋友，「如果說上半月是迎接、是團圓、是向外連結，那麼下半月就是沈澱、是整理、是向內扎根。」這個階段的能量特質，用一個字來概括就是「定」，尤其在丙午火年，本身就帶著「動」與「快」的頻率，內心更需要「穩定」的聚焦點，才不會被外環境氛圍帶著跑，忙忙碌碌一整年，回過頭卻發現收穫有限。

菲菲老師進一步解釋，在迎接春分前，生活各層面掌握「6 定」的重要性：

◎事業＆工作：定方向

先把年度目標拆解清楚，把優先順序列明白。這段時間思緒會比平時清晰，很適合坐下來好好規畫。同時，團隊之中會出現願意幫忙的夥伴，同事或朋友的主動協助，會讓計畫推進得更順利。對於主管或領導者而言，這段時間也很適合聆聽下屬的建議，集思廣益往往能補足自己的盲點。

◎財務＆理財：定基礎

過年期間的紅包、禮金、各項開銷，可以趁這段時間做個總結。讓自己更清楚錢的流向。財務的穩定來自於清晰的掌握，把帳理清楚了，新的一年才能更有餘裕。對於有投資習慣的人來說，這段時間不適合衝動決策，而是適合多看、多聽、多蒐集資訊，等資訊充足了再行動。

◎人際＆關係：定親疏

過年期間見了不少人，說了許多話，有些互動讓你溫暖，有些場合讓你疲憊。進入下半月，這些感受會自然沈澱下來，會更清楚地知道哪些人值得深交、哪些關係需要用心維護、哪些應酬其實可以放掉。「人際關係不在多，而在於精」 這段時間也會有長輩或前輩主動關心，建議或許不直接適用，但背後心意值得珍惜。

◎健康＆作息：定節奏

過年期間難免熬夜、飲食不規律，下半月可以把節奏慢慢調回來。中醫認為春三月是養肝的時節，這段時間少熬夜、少生氣、多舒展，對整年的身體狀態都有幫助。早睡早起、定時用餐、適度運動，讓身體回到穩定的狀態。健康是全年運勢的基礎，這個基礎穩了，其他的追求才有意義。

◎家庭＆生活：定溫度

過年期間的團圓熱鬧是必要的，但熱鬧過後，回歸日常的陪伴與關心同樣重要。不需要大張旗鼓，不需要刻意安排，一頓家常飯、一段閒聊、一起看個電視，反而是情感最真實的連結。對於離鄉工作的遊子，這段時間也可以透過電話或訊息，給家人一份穩定的問候。

◎學習＆成長：定視野

無論是閱讀一本書、學習一項技能，或是關注一個新的領域，這段時間吸收力會比平時更好。新知不一定馬上用得著，但它會打開視野，讓你在機會來臨時有能力抓住。同時，這段時間也很適合回顧過去一年的經驗，把挫敗轉化為智慧，把收穫沈澱為底蘊。

【12生肖「正月後半」助攻2026運勢關鍵字】

➤鼠│關鍵字：豐收

．運勢重點：過去一段時間的用心與付出，會開始看到一些小小的成果回饋。可能是工作上的提案被認可，或是投資的理財商品有了好消息，也可能是朋友回贈的一份暖心小禮。這是一段「努力被看見、付出有回報」的愉悅時光，對新的一年更有信心。

．最該做的一件事：找個喜歡的方式，具體慶祝這個小小的「豐收」，無論是吃頓好的，或是買個小禮物送給自己。讓這份喜悅的感覺，成為今年繼續創造價值的動力來源。

．開局心法：「享受收穫的甜美，是為了讓自己有能量，去耕耘更廣闊的田野。」

➤牛│關鍵字：穩健

．運勢重點：年節的喧囂告一段落，屬於自己的節奏感回來了。這半個月，思緒特別清晰，很適合為新年度的工作或生活擬定具體計畫。同時，會發現在需要幫助時，身邊總有朋友、同事或長輩願意伸出援手，讓每一步都走得很踏實。

．最該做的一件事：把新年目標寫下來，並邀請一兩位值得信賴的夥伴一起聊聊，聽聽他們的建議。集思廣益，會讓計畫更完善。

．開局心法：「穩健不是慢，而是每一步都踩在能夠負重前行的位置上。」

➤虎│關鍵字：探索

．運勢重點：好奇心和活力在接下來這半個月會被點燃。會對新的事物、新的領域產生興趣，也可能在閒暇的社交或興趣愛好中，意外發現一條能發揮才能的新路徑。這是一段充滿可能性的探索期，讓視野變得更開闊。

．最該做的一件事：撥出時間去嘗試一件一直想做、但還沒機會去做的事，無論是學一個新技能，或是去一個沒去過的地方走走。

．開局心法：「人生的驚喜，往往藏在既定路線之外的探索裡。」

➤兔│關鍵字：聚能

．運勢重點：這半個月，人際磁場特別活絡，會有很多和人互動的機會。但有一種天生的直覺，能分辨出哪些是能彼此激發靈感的好朋友，哪些只是單純的社交應酬。把時間留給前者，會發現和他們在一起的每一刻，都像在為彼此充電。

．最該做的一件事：主動約在過年期間聊得最投機的那位朋友，再來一次更深入的交流。一份真摯的友情，勝過百場泛泛之交。

．開局心法：「與其追逐人群的熱鬧，不如珍惜能讓彼此發光的眼神交會。」

➤龍│關鍵字：靈感

．運勢重點：創造力在接下來的日子裡會特別活躍。許多關於工作、生活、個人成長的絕妙點子，會像煙火一樣在腦海中閃現。這是才華洋溢、思維最不受限的時期，只要善於捕捉這些靈感，就能為新年度的發展找到獨特的突破口。

．最該做的一件事：隨身攜帶一個小本子或開啟手機備忘錄，隨時把腦中冒出的靈感記下來，不要讓任何一個好點子溜走。

．開局心法：「每一個改變世界的行動，最初都只是一個被認真對待的念頭。」

➤蛇│關鍵字：涵養

．運勢重點：這段時間，內心特別平靜，對知識和智慧的渴望也特別強烈。會不自覺地想閱讀、想學習、想和能給人啟發的長輩或前輩聊聊。這是一個內心世界無比豐盈的時期，外在的喧囂很難干擾，在安靜地為自己積蓄更深層的力量。

．最該做的一件事：找一本一直想讀卻沒時間讀的書，為自己安排一個不被打擾的閱讀時光。讓文字滋養內在。

．開局心法：「向外尋找是擴張，向內涵養是扎根；根扎得深，才能長成參天大樹。」

➤馬│關鍵字：定向

．運勢重點：這半個月，對目標的感知力變得前所未有的清晰。很清楚知道自己想要什麼，以及往哪個方向走能最快達成。內在羅盤已經校準完畢，接下來就是將這股清晰的能量，化為具體可行的步驟。

．最該做的一件事：拿出一張紙，在中間寫下今年的核心目標，然後向外輻射出達成它需要做的所有小事。一張清晰的路徑圖，會讓行動力加倍。

．開局心法：「當你清楚地知道自己要去哪裡，全世界都會為你展現抵達的路徑。」

➤羊│關鍵字：溫潤

．運勢重點：年節期間，或許是那個照顧大家感受的人。進入下半月，宇宙要提醒：自己的感受同樣重要。這段時間，很適合在人際互動中找到一種美妙的平衡

既能溫和地給予他人支持，也能從容地照顧好自己的需求。人緣會因為這份從容，變得更溫暖、更真實。

．最該做的一件事：在答應別人的請求之前，先問自己一句：「我願意嗎？我有餘力嗎？」溫柔地守住自己的界線。

．開局心法：「真正的溫暖，是既能擁抱別人，也能溫暖自己。」

➤猴│關鍵字：洞察

．運勢重點：身邊圍繞著各式各樣的資訊和機會，但內心卻異常清明。像一個高明的偵探，能從紛雜的訊息中，一眼看穿哪些是真正有價值的線索，哪些只是過眼雲煙。這份敏銳的洞察力，將幫助在新的一年做出最正確的選擇。

．最該做的一件事：和幾個不同領域的朋友聊聊，聽聽他們最近的見聞。資訊的交叉比對，往往能發現別人看不到的機會。

．開局心法：「智慧的洞察，不在於看見多少，而在於看穿多少。」

➤雞│關鍵字：務實

．運勢重點：這半個月，對「價值」的感受特別直接。會開始認真思考如何讓自己的努力變現，如何更有效地管理自己的資源。這不是斤斤計較，而是一種成熟的務實態度。會發現，和志同道合的朋友一起討論如何賺錢、如何理財，是一件很有成就感的事。

．最該做的一件事：和伴侶或好友，一起檢視彼此新年的財務目標。兩個人一起規劃，比單打獨鬥更有動力，也更能避免盲點。

．開局心法：「對金錢的尊重，就是對自己努力的尊重。」

➤狗│關鍵字：革新

．運勢重點：一股想讓生活變得更好的內在動力，正在心中醞釀。可能會對現有的工作方式、生活習慣，甚至居住空間，產生一些想「優化」的想法。這是內在的改革家甦醒了，它會帶領告別陳舊，用更有創意的方式迎接新的一年。

．最該做的一件事：從書桌或房間的一個小角落開始，進行一次徹底的整理和改造。環境的更新，會帶來思維的更新。

．開局心法：「每一次對現狀的溫柔優化，都是為了遇見更好的自己。」

➤豬│關鍵字：沉澱

．運勢重點：年節的熱鬧過後，進入一段深刻的內在沉澱期。會不自覺地回味過去的點滴，並從中提煉出新的感悟。這不是感傷，而是一種將經歷轉化為智慧的過程。直覺在此時特別敏銳，獨處時腦中浮現的念頭，往往就是今年最該前往的方向。

．最該做的一件事：找一個安靜的角落，泡一杯茶，進行一次不受打擾的自由書寫。想到什麼寫什麼，會驚訝於自己內在的智慧有多麼深邃。

．開局心法：「讓時光沉澱下來的，不是遺憾，而是照亮前路的智慧之光。」

丙午火年本身就帶著「動」與「快」的頻率，內心更需要「穩定」的聚焦點，才不會被外環境氛圍帶著跑。（菲菲老師提供）

【菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符

．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡

．命運好好玩FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

