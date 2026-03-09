曾與安芝儇同隊！《宇宙啦啦隊》開播韓籍女神單方面退賽

〔娛樂頻道／綜合報導〕由金牌製作人B2操刀、集結台韓豪華師資的啦啦隊選秀節目《宇宙啦啦隊》，於3月7日在緯來電視網正式首播。然而在開播之際，原定28位女孩的陣容卻驚現「28缺1」，曾效力於韓職SSG登陸者的熱門參賽者李麗安竟消失在記者會與周邊名單中，引發外界高度關注。

韓籍女神李麗安無預警退賽《宇宙啦啦隊》，製作人B2證實。（翻攝自IG）

《宇宙啦啦隊》製作陣容極具野心，不僅邀請到SUPER JUNIOR成員銀赫與Energy的「牛奶」葉乃文共同擔綱MC及評審指導，更納入崔榮晙、金智湖等國際級大師。女孩們受訓期間更踏上首爾高尺巨蛋及澳門NBA熱身賽舞台，聲勢驚人。

據《CTWANT》報導，在受矚目的參賽者中，曾與安芝儇同隊的李麗安原本呼聲極高，但她不僅缺席節目記者會，連官方推出的應援周邊也遍尋不著她的蹤影。據悉，李麗安過去曾因在直播中扮演爭議角色引發輿論，並於去年5月退出韓職啦啦隊。

「啦啦隊女神」李麗安錄影前夕神隱。（翻攝自IG）

針對李麗安的「消失」，製作人B2受訪時還原真相，表示原本簽約後預定28人一同前往韓國受訓並錄製，未料在正式開錄前兩天，李麗安先是無故缺席彩排，隔日便單方面通知退賽，讓製作團隊措手不及。

由於節目賽制已定，即便李麗安在開錄前緊急退出，製作單位仍決定維持原有的28人賽制架構進行。緯來對此也發表聲明，對李麗安的退賽深感遺憾，但表示尊重製作團隊的規則，並呼籲觀眾將焦點轉向其餘27位正為夢想奮鬥的學員。

