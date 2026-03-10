自由電子報
娛樂 最新消息

港產AV女優遭嗆「做雞」！ 撂「銀行戶頭止痛法」懶甩酸民

港產AV女優素海霖反擊酸民留言，風格嗆辣。（翻攝自IG） 港產AV女優素海霖反擊酸民留言，風格嗆辣。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕港產AV女優素海霖（Erena／繪麗奈）近日現身香港ViuTV節目《晚吹－怨女俱樂部》，針對網友長期對她的負面標籤及過往遇到的瘋狂粉絲騷擾行徑，不僅逐一回應，更以極具標誌性的「寸爆」風格反擊。

素海霖自爆曾在粉絲活動中遭強吻、性騷。（翻攝自IG）素海霖自爆曾在粉絲活動中遭強吻、性騷。（翻攝自IG）

出道近3年的素海霖對於常被網友貼上「出來賣」的標籤，她節目中表現得非常大方且犀利，她認為「招忌」代表自己具有一定知名度，但面對「去死」、「祝你有性病」等惡毒留言，往往無法針對每一條留言去回覆、解釋或反擊，直言每當感到心累時，就會去檢查銀行戶頭的結餘，提醒自己是因為「公眾人物」的身分才賺到錢，被罵也是工作的一部分。

素海霖上YT節目暢談職業甘苦與辛酸。（翻攝自IG）素海霖上YT節目暢談職業甘苦與辛酸。（翻攝自IG）

她在節目中爆料，在粉絲活動中曾出現過幾次不愉快的經驗，是曾有粉絲企圖強行親吻她，或在拍照環節要她在現場做出「十分不雅」極具侮辱性的愛愛動作。

對此，素海霖強調，雖然她的職業是拍 AV，但不代表在現實中可以被隨意對待，她認為銀幕上的演出是專業工作，而線下的粉絲互動則應保持互相尊重的態度。對於那些覺得「我看過你身體，你就要滿足我」的粉絲，她會果斷拒絕，明確劃分商業演出與私人侵犯的界線。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

