自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

盤點英國王室5大醜聞 皇宮裡的生活也沒那麼美好

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國王室一舉一動都受到外界關注，前安德魯王子（Andrew Mountbatten-Windsor）於2月19日因涉嫌瀆職被捕。其實王室醜聞從來沒少過，近期鬧得超大的5大醜聞包括1936年愛德華八世國王（Edward VIII）迎娶離過婚的美籍女子退位，到現在的前安德魯王子捲入美國富豪艾普斯坦醜聞，都是人們茶餘飯後的話題。

1936年1月23日，當時的英國國王愛德華八世（後來的溫莎公爵，圖中間）與他的兄弟們一起在倫敦為喬治五世國王送葬。（美聯社）1936年1月23日，當時的英國國王愛德華八世（後來的溫莎公爵，圖中間）與他的兄弟們一起在倫敦為喬治五世國王送葬。（美聯社）

✦愛德華八世國王退位

愛德華八世（King Edward VIII） 登基不到一年，就因堅持迎娶兩度離婚的美國女子華里絲辛普森（Wallis Simpson），於1936年12月10日簽署退位文件，成為英國史上唯一自願退位的國王，在位僅326日。之後，她的弟弟喬治六世隨即繼承王位。

1936年，英國國王愛德華八世（中）與美國社交名媛華里絲辛普森（中右）。（歐新社）1936年，英國國王愛德華八世（中）與美國社交名媛華里絲辛普森（中右）。（歐新社）

被封為溫莎公爵的愛德華愛美人棄江山的行為，日後也被許多人視為深情的代表。他曾說過：「若無所愛之人支持與幫助，我無法承擔沉重責任，也無法如我冀希那般履行作為國王的職責」，隔年，溫莎公爵與公爵夫人結婚時，沒有一位王室成員出席婚禮，更被迫離開英國，在法國生活，經濟也受到王室限制。

1961年12月1日，照片中瑪格麗特公主（左）抱著兒子林利（Linley），與丈夫安東尼瓊斯（中）。（法新社）1961年12月1日，照片中瑪格麗特公主（左）抱著兒子林利（Linley），與丈夫安東尼瓊斯（中）。（法新社）

✦瑪格麗特公主婚外情

瑪格麗特公主（Princess Margaret）和前夫安東尼瓊斯（Lord Snowdon）在長達18年的婚姻中，都被指控不忠。瑪格麗特曾與多名男子傳出緋聞，其中最著名的是比她年輕17歲的英國園林設計師羅迪盧維林（Roddy Llewellyn），當時她的丈夫史諾頓伯爵也多次外遇並產下私生女。

1976年，瑪格麗特與盧維林的照片登上媒體，幾個月後，她宣布與安東尼瓊斯分居，兩年後正式離婚。這也是400年來王室直系親屬中第一段以離婚告終的婚姻。

前王子安德路涉嫌捲入美國富豪艾普斯坦性醜聞。（美聯社）前王子安德路涉嫌捲入美國富豪艾普斯坦性醜聞。（美聯社）

✦安德魯王子爭議事件

近年安德魯王子（Andrew Mountbatten-Windsor）面臨大量的審查，他是伊莉莎白女王與菲利普親王的兒子。2010年他首次捲入美國富豪艾普斯坦性醜聞，由於兩人是好友，外界也對安德魯是否參與性犯罪十分好奇。

安德魯被捕的消息登上各報頭條。（歐新社）安德魯被捕的消息登上各報頭條。（歐新社）

2015年，艾普斯坦案風暴愈滾愈大，一名女子指稱安德魯在她17歲時即對她進行性侵3次。2019年BBC採訪曝光後，臭名昭彰的安德魯退出公眾視野，他否認自己犯下性侵案件，也談到自己與艾普斯坦的關係。

2022年，伊莉莎白女王剝奪安德魯所有軍事職務，2025年，安德魯更放棄包括王子頭銜在內的所有王室頭銜與榮耀。2026年，成為「前王子」的安德魯涉嫌瀆職遭捕，可能面臨終身監禁，截至目前為止，他仍未被指控犯罪。

瑪格麗特公主（右）與丈夫安東尼瓊斯是英國王室直系親屬中第一段以離婚告中的婚姻。。（美聯社）瑪格麗特公主（右）與丈夫安東尼瓊斯是英國王室直系親屬中第一段以離婚告中的婚姻。。（美聯社）

✦安妮公主、查爾斯國王和安德魯王子婚姻告終

1990年代，對英國王室來說可謂動盪不安，尤其是王室成員的婚姻生活。

1986年7月23日，新婚的安德魯王子（中右），即約克公爵，與妻子莎拉・佛格森（中左），即約克公爵夫人，在倫敦白金漢宮陽台上與民眾分享喜悅（法新社）1986年7月23日，新婚的安德魯王子（中右），即約克公爵，與妻子莎拉・佛格森（中左），即約克公爵夫人，在倫敦白金漢宮陽台上與民眾分享喜悅（法新社）

伊莉莎白女王把1992年稱為「多災之年」，也是這一年，安德魯與結婚6年的妻子莎拉佛格森分居。這位前王子與前妻育有2個孩子，仍保持密切聯繫，兩人於1994年離婚後，仍共同生活多年。

總是嚴肅、自律的安妮公主也在1989年與她的第一任丈夫馬克菲利普斯尚未分居，後於1992年正式離婚。兩人在婚姻生活中都有不忠行為，後來安妮再嫁，與提摩西勞倫斯結婚。

黛安娜（左）與查爾斯於1992年宣布分居（美聯社）黛安娜（左）與查爾斯於1992年宣布分居（美聯社）

1992年還發生了另一件大事，黛安娜與查爾斯宣布分居，兩人同樣在14年的婚姻中均有出軌行為，兩人後於1996年正式離婚。離婚沒過多久，1997年黛安娜因一場車禍不幸去世，查爾斯則於2005年扶正小三，讓情人卡蜜拉成為他的妻子。現在兩人分別是英國國王與王后。

查爾斯（左）與黛安娜的婚姻曾經被視為如童話般美麗，然而事實並非如此。（歐新社）查爾斯（左）與黛安娜的婚姻曾經被視為如童話般美麗，然而事實並非如此。（歐新社）

✦查爾斯國王和黛安娜王妃分居之後

查爾斯和黛安娜的婚姻裡，一直都存在著卡蜜拉，兩人關係也日趨破裂。1993年1月的「衛生棉條事件」是婚姻裡的第一刀。1989年一段6分鐘的電話紀錄被報導，內容是當時仍是王子的查爾斯開玩笑說，希望下輩子變成衛生棉條，這樣就能住在卡蜜拉的褲子裡，但這份對話紀錄的來源、是否為真都未獲答案。

英國國王查爾斯三世（左）與王后卡蜜拉出席英聯邦日慶典禮拜。（路透）英國國王查爾斯三世（左）與王后卡蜜拉出席英聯邦日慶典禮拜。（路透）

1994年，查爾斯國王接受英國獨立電視台採訪時承認自己出軌，對黛安娜不忠，他補充出軌行為起於兩人婚姻徹底破裂之後。隔年，查爾斯就帶著卡蜜拉出席公開場合，無疑官宣戀情。如今兩人也如願結為夫妻，並成為現任英國國王與王后。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中