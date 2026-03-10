盤點英國王室5大醜聞 皇宮裡的生活也沒那麼美好

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國王室一舉一動都受到外界關注，前安德魯王子（Andrew Mountbatten-Windsor）於2月19日因涉嫌瀆職被捕。其實王室醜聞從來沒少過，近期鬧得超大的5大醜聞包括1936年愛德華八世國王（Edward VIII）迎娶離過婚的美籍女子退位，到現在的前安德魯王子捲入美國富豪艾普斯坦醜聞，都是人們茶餘飯後的話題。

1936年1月23日，當時的英國國王愛德華八世（後來的溫莎公爵，圖中間）與他的兄弟們一起在倫敦為喬治五世國王送葬。（美聯社）

✦愛德華八世國王退位

愛德華八世（King Edward VIII） 登基不到一年，就因堅持迎娶兩度離婚的美國女子華里絲辛普森（Wallis Simpson），於1936年12月10日簽署退位文件，成為英國史上唯一自願退位的國王，在位僅326日。之後，她的弟弟喬治六世隨即繼承王位。

1936年，英國國王愛德華八世（中）與美國社交名媛華里絲辛普森（中右）。（歐新社）

被封為溫莎公爵的愛德華愛美人棄江山的行為，日後也被許多人視為深情的代表。他曾說過：「若無所愛之人支持與幫助，我無法承擔沉重責任，也無法如我冀希那般履行作為國王的職責」，隔年，溫莎公爵與公爵夫人結婚時，沒有一位王室成員出席婚禮，更被迫離開英國，在法國生活，經濟也受到王室限制。

1961年12月1日，照片中瑪格麗特公主（左）抱著兒子林利（Linley），與丈夫安東尼瓊斯（中）。（法新社）

✦瑪格麗特公主婚外情

瑪格麗特公主（Princess Margaret）和前夫安東尼瓊斯（Lord Snowdon）在長達18年的婚姻中，都被指控不忠。瑪格麗特曾與多名男子傳出緋聞，其中最著名的是比她年輕17歲的英國園林設計師羅迪盧維林（Roddy Llewellyn），當時她的丈夫史諾頓伯爵也多次外遇並產下私生女。

1976年，瑪格麗特與盧維林的照片登上媒體，幾個月後，她宣布與安東尼瓊斯分居，兩年後正式離婚。這也是400年來王室直系親屬中第一段以離婚告終的婚姻。

前王子安德路涉嫌捲入美國富豪艾普斯坦性醜聞。（美聯社）

✦安德魯王子爭議事件

近年安德魯王子（Andrew Mountbatten-Windsor）面臨大量的審查，他是伊莉莎白女王與菲利普親王的兒子。2010年他首次捲入美國富豪艾普斯坦性醜聞，由於兩人是好友，外界也對安德魯是否參與性犯罪十分好奇。

安德魯被捕的消息登上各報頭條。（歐新社）

2015年，艾普斯坦案風暴愈滾愈大，一名女子指稱安德魯在她17歲時即對她進行性侵3次。2019年BBC採訪曝光後，臭名昭彰的安德魯退出公眾視野，他否認自己犯下性侵案件，也談到自己與艾普斯坦的關係。

2022年，伊莉莎白女王剝奪安德魯所有軍事職務，2025年，安德魯更放棄包括王子頭銜在內的所有王室頭銜與榮耀。2026年，成為「前王子」的安德魯涉嫌瀆職遭捕，可能面臨終身監禁，截至目前為止，他仍未被指控犯罪。

瑪格麗特公主（右）與丈夫安東尼瓊斯是英國王室直系親屬中第一段以離婚告中的婚姻。。（美聯社）

✦安妮公主、查爾斯國王和安德魯王子婚姻告終

1990年代，對英國王室來說可謂動盪不安，尤其是王室成員的婚姻生活。

1986年7月23日，新婚的安德魯王子（中右），即約克公爵，與妻子莎拉・佛格森（中左），即約克公爵夫人，在倫敦白金漢宮陽台上與民眾分享喜悅（法新社）

伊莉莎白女王把1992年稱為「多災之年」，也是這一年，安德魯與結婚6年的妻子莎拉佛格森分居。這位前王子與前妻育有2個孩子，仍保持密切聯繫，兩人於1994年離婚後，仍共同生活多年。

總是嚴肅、自律的安妮公主也在1989年與她的第一任丈夫馬克菲利普斯尚未分居，後於1992年正式離婚。兩人在婚姻生活中都有不忠行為，後來安妮再嫁，與提摩西勞倫斯結婚。

黛安娜（左）與查爾斯於1992年宣布分居（美聯社）

1992年還發生了另一件大事，黛安娜與查爾斯宣布分居，兩人同樣在14年的婚姻中均有出軌行為，兩人後於1996年正式離婚。離婚沒過多久，1997年黛安娜因一場車禍不幸去世，查爾斯則於2005年扶正小三，讓情人卡蜜拉成為他的妻子。現在兩人分別是英國國王與王后。

查爾斯（左）與黛安娜的婚姻曾經被視為如童話般美麗，然而事實並非如此。（歐新社）

✦查爾斯國王和黛安娜王妃分居之後

查爾斯和黛安娜的婚姻裡，一直都存在著卡蜜拉，兩人關係也日趨破裂。1993年1月的「衛生棉條事件」是婚姻裡的第一刀。1989年一段6分鐘的電話紀錄被報導，內容是當時仍是王子的查爾斯開玩笑說，希望下輩子變成衛生棉條，這樣就能住在卡蜜拉的褲子裡，但這份對話紀錄的來源、是否為真都未獲答案。

英國國王查爾斯三世（左）與王后卡蜜拉出席英聯邦日慶典禮拜。（路透）

1994年，查爾斯國王接受英國獨立電視台採訪時承認自己出軌，對黛安娜不忠，他補充出軌行為起於兩人婚姻徹底破裂之後。隔年，查爾斯就帶著卡蜜拉出席公開場合，無疑官宣戀情。如今兩人也如願結為夫妻，並成為現任英國國王與王后。

