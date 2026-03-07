昔兩度中風！凌峰上台高歌近況曝 陳美鳳領軍投入公益

陳美鳳理事長親自領軍愛傳承桃園場。（台灣優質生命協會提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕台灣優質生命協會主辦「愛傳承關懷演唱會-桃園場」今（7）日在桃園展演中心展演廳溫暖登場，由陳美鳳理事長親自領軍，卡司包括：郭書瑤、麋先生 MIXER，以及方寧、方馨、向娃、李炳輝、邵大倫、凌峰、徐凱希、張文綺、張瓊姿、郭書瑤、陳謙文、劉福助、簡沛恩等多位熱心公益的演藝人員。

談到這場演出，陳美鳳笑說：「這幾年越忙越覺得時間不等人，我常在想，能唱一天就多唱一天，能多陪一位長輩、多抱一個孩子，都是上天給我的恩典，看到長輩和孩子笑得這麼開心，我就會忘記年紀、忘記辛苦，只想一直唱下去。」她也承諾，未來仍會持續推動愛傳承關懷演唱會，讓愛發光、讓生命亮起來。

請繼續往下閱讀...

秘書長紀寶如也感性表示：「近距離看著陳美鳳理事長投入公益，真的很感動。她不只是舞台上的大明星，更是最接地氣、做公益最認真不喊累的理事長之一，每次活動都親力親為，總是把自己擺在最後，先把長輩和孩子照顧好才肯休息。」

凌峰選唱最具代表性的經典之作《船歌》。（台灣優質生命協會提供）

年過八旬的藝人凌峰，近年歷經兩度中風與大病洗禮，長期的復健與治療下，如今他已能拄著拐杖行走。重返舞台的他，再次選唱了最具代表性的經典之作《船歌》，談起這首歌，凌峰感性地說：「1980年代的《船歌》唱的是『遠行與思念』；如今再唱，像是唱給自己與台下的長輩聽，人生即便走過大半，只要船還在，方向就在。」他坦言，中風後的復健就像一條在風浪中緩慢前行的小船，艱辛且漫長，但每當開口唱歌，就感覺船帆再次被風充盈，賦予他繼續前進的力量。

為了健康，凌峰已戒掉長達50年的菸癮，並下定決心要在餘生多走幾步路、多唱幾首歌。他誠摯表示：「想把健康與陪伴留給社會，留給那些還想聽我唱歌的人。」在「愛傳承」的舞台上，凌峰也呼籲觀眾珍惜健康、多關心家中長輩。

郭書瑤這次再度受邀，幾乎沒有考慮就答應。（台灣優質生命協會提供）

郭書瑤這次再度受邀，幾乎沒有考慮就答應：「就算再忙、再累，我都還是會想來。因為在這裡唱歌，不只是表演，更是跟這些長輩和孩子一起加油。」郭書瑤分享，自己從小在一般家庭長大，很能理解許多家庭為了生活所作的努力與牽掛：「如果可以用我的歌，陪他們度過一個下午，讓他們暫時放下壓力、好好笑一次、好好聽一首歌，那其實我也一起被療癒。」她希望透過自身的影響力，讓更多年輕世代願意走近公益、參與關懷行動，「邊工作、邊玩、邊做公益，是我2026年最大的心願，也是我對自己、對社會的一個承諾。」

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法