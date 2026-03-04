自由電子報
娛樂 最新消息

《飛龍在天》星二代加入本土劇 「台味噴發」曝驚人轉變

〔記者蕭方綺／台北報導〕方琦加入民視八點檔《豆腐媽媽》，飾演性格凶悍潑辣、實則堅強善良的少女「洪彩華」。劇中的她自小與阿嬤相依為命，在底層社會打滾多年，練就一身生存技能，直到遇見由吳鈴山飾演的「永祿」英雄救美，兩人才展開相依為命的流浪生活。

方琦在《豆腐媽媽》中挑戰底層台妹「洪彩華」，大膽撞色穿搭台味十足。（民視提供）方琦在《豆腐媽媽》中挑戰底層台妹「洪彩華」，大膽撞色穿搭台味十足。（民視提供）

方琦透露這次加入劇組有一種「宿願以償」的感覺，原來二十多年前紅極一時的《飛龍在天》正是由馮凱執導，當時她的母親梁佑南也有參與演出，並對導演的執導功力讚不絕口。方琦說：「媽媽一直跟我說，如果當演員有機會，一定要跟馮凱導演合作。」如今真的踏進《豆腐媽媽》劇組，讓她直呼美夢成真。

方琦在《豆腐媽媽》中挑戰底層台妹「洪彩華」，大膽撞色穿搭台味十足。（民視提供）方琦在《豆腐媽媽》中挑戰底層台妹「洪彩華」，大膽撞色穿搭台味十足。（民視提供）

為了詮釋底層出身的台妹，方琦在定裝前自備了許多「自認奇怪」的衣服，沒想到一到現場竟被造型師全數退貨。她笑說：「造型師準備的衣服更厲害！搭配起來真的好不可思議，完全不像平常的方琦。」大膽的撞色與剪裁讓她瞬間「台味噴發」，連身旁好友都驚嘆造型反差之大。

睽違一段時間重返八點檔，方琦坦言進棚第一天非常緊張，深怕拖累團隊進度，她特別感謝搭檔吳鈴山：「鈴山哥看出我的焦慮，他不厭其煩地陪我對戲，光是一個橋段就陪我練習了五、六次。」在對方的引導下，方琦也更有信心找回表演的平衡感。

吳鈴山（右）在拍《豆腐媽媽》空檔暖心陪練五、六次，成功化解方琦的緊張情緒。（民視提供）吳鈴山（右）在拍《豆腐媽媽》空檔暖心陪練五、六次，成功化解方琦的緊張情緒。（民視提供）

