運勢大洗牌 中秋過後4生肖旺到年底 4生肖破財招小人

〔記者馮亦寧／台北報導〕時序過了中秋，下個節氣就是8日的「寒露」，命理師高宏寓指出，接下來到了運勢大洗牌的時候，風水運勢開始流轉，生肖鼠、龍、羊、兔財運有所上升、貴人運也隨之增強；生肖虎、蛇、馬、狗則碰上逆風期，宜多做善事避免小人，有破財災厄可能性。
【四生肖財旺氣盛迎轉機】
生肖鼠
財自遠方來，創富潛力大增，宜跨出舒適圈、投資學習與專業，心正氣旺則財源滾滾，正偏財運皆佳，名利雙收可期。
生肖兔
靈感旺盛，屬創意與突破階段，表現有望脫穎而出，在壓力中展現潛能，是事業衝刺與轉型的良機。
生肖龍
信心倍增，貴人相助，宜積極拓展人脈與發揮影響力，投資與業績表現皆可望有亮眼成果。
生肖羊
月神相助，事業運勢翻揚，易獲上司賞識或升遷機會，建議擺脫保守模式，大膽嘗試新挑戰。
【四生肖運勢轉弱宜修德避災】
生肖虎
雖具人氣魅力，但易陷自信過度，宜以謙和待人、廣行善舉，轉化負能量為助力。
生肖蛇
暗潮洶湧，宜防色誘與口舌紛爭，步步為營才能平安過關。
生肖馬
恐逢短暫逆風，需防背信與合作變數，尋找異性貴人協助可化險為夷。
生肖狗
運勢波折，建議放下執念、加強溝通，中秋節後適合祈願開運與自省修身。
【四生肖穩中求進仍有機會】
生肖牛
若能求新求變、團結合作，將迎異業結盟或新契機。
生肖猴
思維靈活、反應迅捷，適合嘗試多元學習與旅遊調整心境。
生肖雞
宜借力使力，與人共創共贏，切忌半途而廢或過度理想化。
生肖豬
累積實力漸顯，年底有望獲合作或曝光機會，適時休息反而助長遠布局。
