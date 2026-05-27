李多慧穿北一女制服跳舞掀議！「挨轟消費文化」125字回應了

味全龍啦啦隊韓籍成員李多慧昨在大巨蛋球場上，換上北一女中經典的綠色襯衫制服帶來SOLO熱舞，青春洋溢的模樣引發全場關注。（記者王藝菘攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕味全龍啦啦隊女神李多慧26日在大巨蛋比賽中場表演，身穿北一女制服熱舞，不料卻引發爭議，遭北一女校友同時也是表演藝術家、OISTAT國際劇場組織執行長魏琬容發文質疑「我的文化（或生活）不該被你拿來表演」，對此，李多慧稍早也透過經紀人回應。

魏琬容肯定李多慧的舞蹈表現，認為力度、節奏與編排都不錯，但也直言「我的文化不是你的舞衣」，指出當把不屬於自己的文化元素拿來表演時，應思考被呈現群體的感受、社會為何偏好這類演出，以及舞蹈形式是否容易流於片面。她也反問，若只是單純演出，「為何選北一女制服、不是建中制服？」並以漢人挪用原住民服飾為例，強調舞蹈雖是自由藝術，仍能討論背後問題。

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對此，李多慧稍早回應表示：「感謝大家關心，這次演出是配合臺北城市主題策劃的舞臺，以青春與活力表達臺北地方特色，為現場觀眾呈現不同感覺的助威舞臺。相關服裝和演出沒有消費、醜化、不尊重特定學校文化的意圖，謝謝大家的回應，在後續的表演，我也會更加積極努力準備，帶給大家美好體驗與回憶。」

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