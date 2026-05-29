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娛樂 最新消息

女主播靠ETF財富自由！曝投資獲利笑認早就能退休

〔記者林欣穎／台北報導〕三立集團今（29）日舉辦大型企業日活動，其中，財經台總監王志郁今年獲頒「25年資深員工獎」，在財經新聞圈深耕多年的她，不只擁有豐富財經報導經驗，更因對投資理財資訊瞭若指掌，被同事封為「行動ETF」，只要遇到股票、基金、投資配置問題，大家第一個想到的人就是她。

王志郁獲頒25年資深員工獎。（三立提供）王志郁獲頒25年資深員工獎。（三立提供）

王志郁2001年進入新聞部，從第一線記者一路歷經颱風連線、總統大選等重大新聞現場，憑藉穩健採訪能力與清晰播報風格，逐漸成為觀眾熟悉的主播面孔。她多年來橫跨新聞、政論、財經節目與大型論壇主持，也累積深厚跨領域主持實力。隨著財經台成立，王志郁投入財經新聞領域，從播報、主持到頻道經營與內容策略規劃，如今更身兼財經台總監。

提到在公司25年最難忘回憶，王志郁得意笑說「新聞台從早上6點到晚上12點的新聞，我全都播過了，也主持過政論節目、財經節目，播新聞之外我還客串演過偶像劇，在型男大主廚贏了一個鍋子、我媽超開心，因為她很想要。」王志郁不愛買精品，最愛買的東西叫做股票，「看了喜歡覺得會漲我就買，不知不覺就買了一籃子，營業員有天開玩笑說，她看我的持股根本就是一檔ETF，仔細算算，投資賺的錢真的夠用來好好過生活，朋友說換成是他們早就退休不工作了，但就是因為我愛三立，所以我一直來上班。」

同場出席企業日活動的還有美女主播李文儀，她也分享自己在媒體圈打拚近9年的心聲。她坦言，隨著AI技術與新媒體崛起，難免產生危機感，更直言新聞產業勢必持續改變，最大的挑戰在於如何辨別資訊真偽。她也透露，曾看到自己跟張雅琴的影像與聲音遭盜用販售產品，讓她相當震驚。

李文儀坦承，除了AI帶來的衝擊，也會擔心年齡帶來的競爭壓力，因此近年開始思考經營YouTube、Podcast等自媒體的可能性，甚至已默默規劃退休生活兩、三年，只是目前未有明確答案，「這個時代，有價值的東西在於你要不要接受改變。」

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