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娛樂 最新消息

黃光芹對黃國昌連發重砲 溫紳直言：根本不懂她多狠

資深媒體人黃光芹（右）提起自己採訪黃國昌都要順毛摸。（資料照，品觀點提供）資深媒體人黃光芹（右）提起自己採訪黃國昌都要順毛摸。（資料照，品觀點提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深媒體人黃光芹在個人社群爆料，開啟連載，將自己與民眾黨主席黃國昌翻臉原因娓娓道來。資深媒體人溫紳在《頭家來開講》節目上忍不住說：「黃國昌太小看黃光芹了，自以為鬥得過她」。

黃光芹終於受不了黃國昌，連連砲轟。（本報資料照）黃光芹終於受不了黃國昌，連連砲轟。（本報資料照）

近期民眾黨掀起退黨潮，引發外界對黃國昌行事作風熱烈討論。黃光芹表示自己個性好打抱不平，但不會沒來由地發動攻擊，一定是被觸及底線才會回擊。她也表示自己從在《Pop Radio》主持節目時開始邀訪時任時代力量主席的黃國昌，「他真的名不虛傳，因為遲遲等不到他給時間，眼見第二天中午節目快要開天窗了，我只好被迫出手，臨時補了一個來賓」黃光芹說：「結果不得了了，他的脾氣發到喧天，還要逼小朋友出面對質，讓我一次領教到他的氣焰。」之後黃光芹放低姿態再邀請他，黃國昌不談時利、只談議題，兩人也開啟長達7年以上的採訪關係。

資深媒體人溫紳在《頭家來開講》笑稱黃國昌惹錯人。（資料照，記者吳昇儒攝）資深媒體人溫紳在《頭家來開講》笑稱黃國昌惹錯人。（資料照，記者吳昇儒攝）

溫紳笑說，黃國昌大概不知道黃光芹在新聞界待多久，黃光芹當記者時出第一本書在1995年出版，名稱是《與總統夫人喝下午茶》，序出自南方朔之手，書內全都是第一夫人。他指黃光芹不鳴則已，一鳴驚人，要寫書就是寫等級最高的，忍不住評論：「黃國昌還搞不清楚，要欺負人也要看人啊」。

面對黃光芹頻頻出手，黃國昌彷彿知道自己惹錯人，選擇低調不回應。

黃光芹當記者寫的第一本書《與總統夫人喝下午茶》。（翻攝自X）黃光芹當記者寫的第一本書《與總統夫人喝下午茶》。（翻攝自X）

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