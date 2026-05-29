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長得像媽！廣末涼子22歲兒子曝光 日媒驚呼：超絕大帥哥

廣末涼子是日本女神，兒子長相令人好奇。（達志影像、翻攝自IG）廣末涼子是日本女神，兒子長相令人好奇。（達志影像、翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本女神廣末涼子的22歲大兒子最近被日本媒體拍到，他遺傳爸爸模特兒的好身材，長相據傳很像媽媽，連日媒都直呼：「超驚人大帥哥！」（超絶イケメンだった）但偏偏拍的照片又只能以馬賽克處理，讓日本網友吐槽：「你倒是給我們看看臉啊！」

廣末涼子揮別離婚、車禍事故等相關爭議事件後，現在終於要復出演藝圈，7月即將要登台演出，日本媒體《女性セブンプラス》報導，在她復出的背後也有一位強力的合作夥伴，也就是她的大兒子A某。A某是廣末涼子與第一任丈夫、模特兒兼企業家岡澤高宏所生下的孩子，之前都在夏威夷讀書，最近才回到日本、還沒就職，目前先在廣末涼子身旁幫忙。

廣末涼子兒子的女友Shiho是日本知名的KOL，受到不少人喜愛。（翻攝自IG）廣末涼子兒子的女友Shiho是日本知名的KOL，受到不少人喜愛。（翻攝自IG）

日本媒體形容，A某身材高大，臉長得很像廣末涼子，一度傳出他有意進軍演藝圈。對於A某要留在母親身邊幫忙，周遭卻議論紛紛，有相關人士坦言，不要說演藝經驗了，A某根本都還沒有出社會，現在要協助廣末涼子的經紀業務，身旁的人都頗有言詞。

《女性セブンプラス》也拍到了廣末涼子的兒子，不過卻是與日本知名網紅Shiho勾手逛街，Shiho擁有30萬人追蹤訂閱，算是小有人氣的KOL。報導指出，兩人在半年前開始認真交往，不過因為經紀人與別家藝人交往在日本演藝圈算是種禁忌，Shino方面的知情人士坦言：「其實大家都滿擔心的。」

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