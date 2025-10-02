IU麻花辮亮相太甜了 《苦盡柑來》再獲最佳女主角

IU今天以麻花辮甜美出席頒獎典禮，被讚如仙女下凡。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕第20屆首爾國際電視節今（2）頒獎，IU以大熱韓劇《苦盡柑來遇見你》榮獲最佳女主角獎，頒獎嘉賓正好是同劇的廉惠蘭，網友引用角色名，直說「光禮為愛純頒獎，感動到要哭了。」

廉惠蘭（左）頒獎給IU，兩人相互擁抱。（翻攝自YouTube）

廉惠蘭台上和IU相互擁抱，表示「IU獲獎比我自己拿獎還要開心」，獲獎影片被網友火速截圖在網上瘋傳。IU領獎時表示，「非常感謝大家喜歡《苦盡柑來遇見你》，點名編劇林恦賰、金元錫導演以及製作團隊。」

她語帶哽咽表示，「我愛愛純和金明，我親愛的媽媽，還有爸爸和奶奶，他們雖然不一樣，但都有著各自的可愛」，直言《苦盡柑來遇見你》會一直成為心中的驕傲和榮譽。

IU以韓劇《苦盡柑來遇見你》獲首爾國際電視節最佳女主角獎。（翻攝自YouTube）

IU今年以《苦盡柑來遇見你》事業大豐收，先前以該劇榮獲第4屆青龍系列大獎電視部門最佳女主角，這次再接再厲拿獎，人氣更上一層樓。

此外，Netflix電視劇《外傷重症中心》和《苦盡柑來遇見你》同獲電視劇部門最佳作品獎，兩部佳作在上半年都獲得極高關注。

