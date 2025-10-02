自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

IU麻花辮亮相太甜了 《苦盡柑來》再獲最佳女主角

IU今天以麻花辮甜美出席頒獎典禮，被讚如仙女下凡。（翻攝自X）IU今天以麻花辮甜美出席頒獎典禮，被讚如仙女下凡。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕第20屆首爾國際電視節今（2）頒獎，IU以大熱韓劇《苦盡柑來遇見你》榮獲最佳女主角獎，頒獎嘉賓正好是同劇的廉惠蘭，網友引用角色名，直說「光禮為愛純頒獎，感動到要哭了。」

廉惠蘭（左）頒獎給IU，兩人相互擁抱。（翻攝自YouTube）廉惠蘭（左）頒獎給IU，兩人相互擁抱。（翻攝自YouTube）

廉惠蘭台上和IU相互擁抱，表示「IU獲獎比我自己拿獎還要開心」，獲獎影片被網友火速截圖在網上瘋傳。IU領獎時表示，「非常感謝大家喜歡《苦盡柑來遇見你》，點名編劇林恦賰、金元錫導演以及製作團隊。」

她語帶哽咽表示，「我愛愛純和金明，我親愛的媽媽，還有爸爸和奶奶，他們雖然不一樣，但都有著各自的可愛」，直言《苦盡柑來遇見你》會一直成為心中的驕傲和榮譽。

IU以韓劇《苦盡柑來遇見你》獲首爾國際電視節最佳女主角獎。（翻攝自YouTube）IU以韓劇《苦盡柑來遇見你》獲首爾國際電視節最佳女主角獎。（翻攝自YouTube）

IU今年以《苦盡柑來遇見你》事業大豐收，先前以該劇榮獲第4屆青龍系列大獎電視部門最佳女主角，這次再接再厲拿獎，人氣更上一層樓。

此外，Netflix電視劇《外傷重症中心》和《苦盡柑來遇見你》同獲電視劇部門最佳作品獎，兩部佳作在上半年都獲得極高關注。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中