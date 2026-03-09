（台綜專題2）忠蓁CP屢被催婚！蔡家蓁揭陽帆「人生原則」暖舉曝光

「忠蓁CP」郭忠祐（右）、蔡家蓁深受觀眾喜愛。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／專題報導〕台一線東諺、阿玟，以及「忠蓁CP」郭忠祐、蔡家蓁是民視《超級冰冰show》主持班底，日前四人受訪分享主持的酸甜苦辣，其中，郭忠祐、蔡家蓁以「忠蓁CP」深受觀眾喜愛，兩人的曖昧互動也讓節目加分不少，郭忠祐除了在白冰冰節目外也是胡瓜《綜藝大集合》班底之一，笑說去錄外景時遇到觀眾還會被問「家蓁咧？」蔡家蓁則說會被熱情的婆婆媽媽們拱結婚。

蔡家蓁覺得做為主持班底，最需要具備的是「穩定度與配合度」。（記者潘少棠攝）

蔡家蓁提到，他們做為主持班底，最需要具備的是「穩定度與配合度」，她說：「你不一定每一刻都要很亮，但要隨時準備好補位、救場，更要懂得看現場、顧整體。」她觀察冰冰姐對節目的使命感與責任感，「不管多累，她永遠先把節目顧好。」而陽帆則教會她溫度與餘裕，「他很會觀察現場，一句話就能讓大家放鬆。」，陽帆曾對她說：「人生只有三個原則：面對、接受，然後讓它過去。」這句話，也成為她在高壓錄影中的定心丸。

請繼續往下閱讀...

「忠蓁CP」郭忠祐（右）、蔡家蓁受訪分享主持的酸甜苦辣。（記者潘少棠攝）

郭忠祐則分享作外景與棚內錄影很不同，不過不管是胡瓜還是白冰冰都對他照顧有加，也提到陽帆相當有智慧，「帆哥的觀察度極高，時時刻刻都能感知到旁人變化，他很多時候會給我很多鼓勵，帆哥是很溫暖的前輩。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法