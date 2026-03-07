自由電子報
娛樂 最新消息

73歲楊烈深情守護日籍愛妻 正妹女兒曝光美成這樣

楊烈與新生代歌手鍾綺合唱。（印太戰略智庫提供）楊烈與新生代歌手鍾綺合唱。（印太戰略智庫提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕73歲的金鐘歌王楊烈今晚舉辦「自由之地」世界巡迴演唱會，首場在台灣戲曲中心登場，他與日籍妻子藤堂麗加結縭多年，這次再邀請寶貝女兒楊舞子登台擔任嘉賓。

楊烈在台上談到：「現在要邀請一位特別來賓，是一生中很愛我，我也很愛她的人，不知道怎麼形容她。」更爆料女兒以前在東京唸幼稚園，因為學校沒有冷氣，女兒竟然偷偷翻牆跑回家裡吹冷氣，「她說她爬牆回來，This special guy is my mother.（這個特別的傢伙是我的媽媽）」，隨即更正：「不是啦，My daughter.（我的女兒）」逗樂全場。

楊烈與女兒楊舞子一起合唱。（記者胡舜翔攝）楊烈與女兒楊舞子一起合唱。（記者胡舜翔攝）

今晚楊烈與女兒合唱《Sukiyaki》（昂首向前走），這首歌曾登上美國《告示牌》連續三週冠軍，如今能與女兒同台對唱，也讓楊烈覺得別具意義。遺傳父親好歌喉的楊舞子坦言，雖然10年前曾上台演出，但再次站上台仍是感到十分緊張。

楊烈在台北開唱，日籍妻子藤堂麗加（左）與寶貝女兒楊舞子到場力挺。（印太戰略智庫提供）楊烈在台北開唱，日籍妻子藤堂麗加（左）與寶貝女兒楊舞子到場力挺。（印太戰略智庫提供）

楊烈也說過去忙於工作，對於無法多陪伴女兒感到愧疚，「以前我台灣、日本兩地工作，學校如果有家長會，我總是缺席的父親，實在非常愧疚。」回想以前有次帶妻女到攝影棚錄影，節目安排楊烈與幾位穿舞蹈女生牽手跳舞，女兒氣得在台下大喊：「爸爸！不行！」過往回憶讓楊烈笑到不行。

楊舞子更爆料父母多年婚姻的維繫祕訣，提到爸爸和媽媽感情非常好，即使只是出門短短5分鐘，也會立刻打電話回家叮嚀媽媽各種事情，而且爸爸隨時都會跟媽媽說每天在外面發生的事情，遇到的人事物或是出差住的飯店等，兩人似乎永遠有說不完的話，互動既親密又可愛。

歌王楊烈今晚舉辦「自由之地」世界巡迴演唱會。（記者胡舜翔攝）歌王楊烈今晚舉辦「自由之地」世界巡迴演唱會。（記者胡舜翔攝）

藤堂麗加忙著在後台照顧另一半，透露最喜歡楊烈的招牌名曲《愛在沸騰》。她笑說，以前很多歌迷最愛的是《如果能夠》，但她始終覺得楊烈在《愛在沸騰》MV裡「帥到不得了」。

