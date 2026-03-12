財運靠「耳朵」 5星座最會聽商機緊抓賺錢機會

小孟塔羅雲蔚老師指出5星座只要聽到消息就能分析出跟賺錢有關的法子。（本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕財運有時候是靠「聽」來的，小孟塔羅雲蔚老師指出5星座只要聽到消息就能分析出跟賺錢有關的法子，這些天生自帶「發財耳」的人，憑藉自己的性格特質，可在龐大消息中精準抓住發財的路子。

✦第5名 水瓶座

腦筋動得快的水瓶座彷彿能看到未來，對於科技以及社會趨勢的直覺，只能用「神」形容。當大家討論「現在流行什麼」的時候，水瓶座已經從小道消息中直覺感受到未來5年的流行風潮。

水瓶座解決問題的邏輯思維總是別具慧眼，他們會用一種難以想像的全新方式，打破困難與荊棘，硬是把死路走成花路，這一切都來自水瓶座對新事物的好奇心。水瓶座的敏銳度讓他們總能走在最前端，抓住翻倍商機進而發現金礦。水瓶座也是第一批吃到「科技紅利」或「模式紅利」的人，靈通的消息及敏銳的直覺，能讓財富隨著創新腳步滾滾而來。

✦第4名 摩羯座

摩羯座接收到新消息時，大腦會自動做出長遠計畫，他們眼光長遠，不會受短暫浪潮影響，更喜歡專注於整體結構改變。舉個例子來說，如果摩羯座聽到「全球能源轉型」他們不會搶著明天買哪張股票，而是未來20年整個產業鏈將如何重新洗牌、重新布局。

摩羯座具備一種深謀遠慮的特質，能把零散的社會變動轉化為長期的商業戰略。這份敏銳的感覺來自他們對社會運作模式摸得一清二楚，知道那些消息會影響「根基」，方便他們賺取趨勢財。穩重與精準判斷是摩羯座的武器，所以能把聽到的消息轉化成資產布局，並建立起屬於自己的財富帝國。

✦第3名 天蠍座

天蠍座天生具備看穿「消息背後真相」的能力，他們能從龐大的新聞訊息中，找到背後的商機，並透過自己找到的蛛絲馬跡找到適當進場撿便宜與華麗退場的時間點。不隨波逐流的天蠍座擅長在危機當中尋找轉機。

天生對權力與金錢流動敏感的天蠍座，能夠靠著自己得到的消息賺錢，並看透人性的貪婪與恐懼，從而避開地雷，精準狙擊別人無法看見卻能帶來驚人回報的隱藏商機。

✦第2名 處女座

個性理性的處女座聽到任何消息，第一反應都是先進行一番分析，擁有獨特思維邏輯的他們，天生就能把雜亂資訊拆解成有效的數據與成本。如果聽說政府推出新政策，處女座可以馬上分析出哪些產業會受惠、獲利空間有多少。

凡是精益求精的處女座不會被表象迷惑，看起來很賺錢的消息對他們來說，並不等於有效消息。處女座會根據自己的判斷，精準抓出最穩定、風險最低的致富路徑，因此處女座很難一夜致富，但卻是最持久、能讓資產穩健翻倍的實力者。

✦第1名 雙子座

雙子座的人腦袋運轉速度超快，最厲害的天賦就是「連結力」。別人隨口提起的新聞，在雙子座腦子裡都是大腦資料庫當中的一部分，讓雙子座能提前舉一反三找出「錢在哪裡」？

雙子座的人在商場上總能提前一步看到商機，資訊對他們而言就是金錢，只要消息夠多，雙子座能夠找到的財路就越多。最重要的是，雙子座的腦袋從來不曾停止，所有的碎片都能被拼湊出財富地圖，即使面對變動快速的時代，仍然能第一手賺到快錢。

民俗說法，僅供參考

