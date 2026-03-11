自由電子報
娛樂 最新消息

2026上半年發財預警！12生肖選對「這顏色」事業財運都開掛

命理老師提醒，丙午火年的火性主「動」、主「熱」、主「散」，在這樣的年份，透過「旺財色」傍身，不僅能幫你「引」來財氣，更能幫你「穩」住財氣。（達志影像） 命理老師提醒，丙午火年的火性主「動」、主「熱」、主「散」，在這樣的年份，透過「旺財色」傍身，不僅能幫你「引」來財氣，更能幫你「穩」住財氣。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕顏色是看得見的能量，穿對顏色從另方面而言，也是最好的風水佈局！幸運命理人菲菲老師分析2026上半年12生肖的流年運勢表示，丙午火年的火性主「動」、主「熱」、主「散」，在這樣的年份，「旺財色」的作用格外重要：它不僅能幫你「引」來財氣，更能幫你「穩」住財氣，避免錢財來得快、去得也快。

緊接著，菲菲老師也結合了五行的「生、剋、制、化」做舉例，火需要木來生助，需要土來收納，更需要水來平衡，不同的生肖，需要不同的顏色來調和火年的燥氣，才能讓財運更順暢、更持久。

【搞懂「五行顏色」的助運氣場】

◎青色（木）：代表東方、春季、生發、成長。穿青色，如同穿上春天的嫩芽，提醒自己要持續成長、保持開放。

◎赤色（火）：代表南方、夏季、熱情、擴張。穿赤色，如同穿上夏日的陽光，提醒自己要勇敢表達、主動爭取。

◎黃色（土）：代表中央、長夏、穩定、包容。穿黃色，如同穿上大地的厚重，提醒自己要腳踏實地、穩扎穩打。

◎白色（金）：代表西方、秋季、收斂、清晰。穿白色，如同穿上秋日的霜雪，提醒自己要冷靜思考、精準判斷。

◎黑色（水）：代表北方、冬季、沈澱、智慧。穿黑色，如同穿上冬夜的深邃，提醒自己要內省沈潛、蓄勢待發。

【12生肖上半年「旺財色」，穿對用對 】

➤鼠

．上半年財運特質：變動中藏財機，但需穩住陣腳，避免隨波逐流。

．旺財色：金色、白色

．運用建議：皮夾換成金色或白色，或在手機殼背面貼金色貼紙。需要花錢時，看一眼這個顏色，提醒自己「該收的要收住」。辦公桌放一個白色筆筒，重要文件放入其中，象徵「清楚分明」。參加聚會時，戴金色飾品，能吸引貴人的注意。

➤牛

．上半年財運特質：正財穩健，但需守護根基，避免小疏漏成大破財。

．旺財色：黃色、棕色

．運用建議：辦公桌放一個黃色或棕色筆筒，每天使用。也可在錢包里放一張黃色紙片，寫上「穩」字。家中東南方放黃色陶瓷容器，裝入九分滿的米，象徵「食祿豐足」。穿棕色鞋子或皮帶，提醒自己「腳踏實地」。

➤虎

．上半年財運特質：行動帶財，但需節制衝動，避免賺得快花得更快。

．旺財色：綠色、青色

．運用建議：戴綠色飾品或手環，或在電腦旁放一盆綠色植物。想衝動消費時，先看它一眼，提醒自己「慢一點」。手機桌布換成綠色漸層，每天看到時深呼吸一次。家中東方放綠色植物，有助平衡火氣。

➤兔

．上半年財運特質：人際往來藏財機，但需分辨真假貴人，避免被消耗。

．旺財色：粉色、紫色

．運用建議：用粉色手機殼或皮夾，或穿紫色內衣。參加聚會時，這些顏色能幫你吸引貴人而非酒肉朋友。臥室放粉色小物，有助穩定感情運勢。與人初次見面時，戴紫色飾品，能增強對方的好感度。

➤龍

．上半年財運特質：壓力可能激發賺錢動力，但需穩定心神，避免焦慮消費。

．旺財色：藍色、黑色

．運用建議：辦公桌放藍色文具，或戴黑色手錶。感到壓力想花錢時，看看藍色，幫助冷靜。睡前穿藍色睡衣，有助沈澱思緒。家中北方放黑色裝飾品，象徵「以水制火」，穩定氣場。

➤蛇

．上半年財運特質：偏財運佳，但需克制貪念，避免因小失大。

．旺財色：紅色、紫色

．運用建議：皮夾里放一張紅色紙片，寫上「慢」字。遇到投資機會時，先看它一眼，提醒自己「不急」。重要場合穿紅色內衣或襪子，低調招財。辦公桌放紫色水晶，有助提升直覺力。

➤馬

．上半年財運特質：努力得正財，但需平衡壓力，避免用花錢來紓壓。

．旺財色：黃色、金色

．運用建議：用金色手機殼，或在辦公桌放黃色小物。想花錢紓壓時，看看金色，提醒自己「存錢才是真紓壓」。存摺用黃色封面套，每次存款時看見它。家中中央放黃色裝飾品，有助穩定財運。

➤羊

．上半年財運特質：健康即財富，需優先照顧身體，避免因小病花大錢。

．旺財色：綠色、棕色

．運用建議：多穿綠色衣服，或在床頭放綠色小物。每天醒來看見綠色，提醒自己「照顧身體就是照顧財庫」。飲水杯用綠色，喝水時提醒自己補充水分。家中東北方放棕色收納盒，收納保健品與藥品。

➤猴

．上半年財運特質：需防意外支出，需建立預防機制，避免臨時抱佛腳。

．旺財色：白色、金色

．運用建議：用白色皮夾，或在電腦旁放白色小物。每次使用前，提醒自己「檢查再檢查」。重要文件用白色資料夾收納，一目瞭然。家中西方放白色裝飾品，有助提升判斷力。

➤雞

．上半年財運特質：正財穩健，但需放下比較心，避免為面子花錢。

．旺財色：黃色、金色

．運用建議：戴金色手錶或項鍊，或在辦公桌放黃色筆筒。與人比較時，看看金色，提醒自己「專注自己的路」。購物前拿出金色小物看一眼，問自己「這是需要還是想要」。家中西方放金色擺飾，有助穩定正財。

➤狗

．上半年財運特質：跨界有財機，但需注意合約細節，避免疏忽賠錢。

．旺財色：藍色、黑色

．運用建議：用藍色手機殼，或在公事包上掛藍色吊飾。簽約前看一眼，提醒自己「細節看清楚」。辦公桌放藍色便利貼，重要事項用藍筆寫下。家中北方放藍色裝飾品，有助冷靜判斷。

➤豬

．上半年財運特質：舊人脈帶來新財機，但需分辨人情與生意，避免情感綁架。

．旺財色：紫色、粉色

．運用建議：穿紫色內衣或襪子，或在手機里設紫色桌布。聯絡舊識前看一眼，提醒自己「該幫的才幫」。皮夾放粉色紙片，寫上「人情有度」。家中東南方放紫色小物，有助吸引正向人脈。

菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符
．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body

