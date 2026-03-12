自由電子報
娛樂 日韓

i-dle首登台北大巨蛋幕後花絮曝光 驚：女團級「軍備競賽」

韓國人氣女團 i-dle成為首組在台北大巨蛋舉辦專場演出的韓國女團。（翻攝自IG）韓國人氣女團 i-dle成為首組在台北大巨蛋舉辦專場演出的韓國女團。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國人氣女團 i-dle 2026世界巡迴演唱會正式開跑，日前台北站不僅成為首組在台北大巨蛋舉辦專場演出的韓國女團，也吸引數萬名NEVERLAND到場見證這場里程碑演出。

在長達近三小時的高強度舞台表演、密集舞蹈與強烈舞台燈光下，團員們的妝容依舊精緻如初，零崩妝的狀態，也讓她們的「底妝軍備競賽」成為粉絲熱議焦點。5位成員憑藉高顏值與鮮明個人風格，成為各大美妝品牌爭相合作的對象，各自的舞台法寶也再度曝光。

舒華透露Giorgio Armani的經典底妝高訂完美絲絨水慕斯PRO，幾乎成了她的「舞台戰袍」。（翻攝自IG）舒華透露Giorgio Armani的經典底妝高訂完美絲絨水慕斯PRO，幾乎成了她的「舞台戰袍」。（翻攝自IG）

以白皙零毛孔膚況著稱的舒華透露，這次能站上台北大巨蛋對自己而言是演藝生涯的重要里程碑，而來自Giorgio Armani的經典底妝「高訂完美絲絨水慕斯PRO」，幾乎成了她的「舞台戰袍」，即使面對長時間演出與高強度舞蹈，也能讓妝容看起來像剛完妝般精緻，讓她上台前多了一份安心感。這款底妝自上市以來就因絲絨霧光妝效掀起討論，主打「超微粒隱形粉體」，粉體細緻到幾乎看不見，能快速融膚遮瑕並柔焦毛孔，在舞台強光下依然維持細緻妝感。

薇娟13日將以植村秀亮顏底妝大使身分再度來台。（翻攝自IG）薇娟13日將以植村秀亮顏底妝大使身分再度來台。（翻攝自IG）

明（13）日將以植村秀亮顏底妝大使身分來台的薇娟，打造招牌「Glow Skin奶油肌」的關鍵法寶，則是品牌升級推出的「超快充亮顏乳」。在長時間演出與強烈舞台燈光下，妝前保養與打底格外重要，這款結合防曬、校色與保養功能的妝前產品，就像替肌膚瞬間「開啟亮顏模式」，能快速為肌膚補充光澤感。搭配植村秀經典「小方瓶粉底」，主打長效持色與自然光澤妝效，即使經過高強度舞台表演，依然能維持透亮細緻的奶油肌妝感。

隊長小娟則偏好自然輕霧底妝，近期登上時尚雜誌，彩妝師皆以專業彩妝NARS為她打理妝容。（翻攝自IG）隊長小娟則偏好自然輕霧底妝，近期登上時尚雜誌，彩妝師皆以專業彩妝NARS為她打理妝容。（翻攝自IG）

隊長小娟則偏好自然輕霧底妝，她愛用NARS新推出的「超控輕霧粉底精華」打造乾淨俐落的舞台妝感。這款粉底以精華級質地為特色，強調輕盈服貼的中至高遮瑕效果，能柔焦毛孔與細節瑕疵，同時維持肌膚原生質感。配方主打控油與舒適貼膚，即使在舞台燈光與高強度表演下，也能維持清爽透氣的輕霧妝效。

雨琦分享自己平時妝容最重視乾淨底妝與立體輪廓。（翻攝自IG）雨琦分享自己平時妝容最重視乾淨底妝與立體輪廓。（翻攝自IG）

雨琦則於今年1月正式成為Rihanna創立的美妝品牌Fenty Beauty全球品牌大使。Fenty Beauty自創立以來以多元膚色與高包容度底妝系列聞名，雨琦也分享自己平時妝容最重視「乾淨底妝與立體輪廓」，透過修容與眼妝強化舞台辨識度，讓整體妝容在遠距離舞台與鏡頭下依然清晰有神。

Minnie向來以神秘性感的「貓系妝」著稱。（翻攝自IG）Minnie向來以神秘性感的「貓系妝」著稱。（翻攝自IG）

Minnie則曾擔任韓國彩妝品牌 3CE（3 Concept Eyes） 亞洲大使，她的妝容風格常被粉絲形容為帶有神秘氛圍的「貓系妝」，以乾淨底妝、細緻眼線與霧感唇色為特色。Minnie也曾在訪問中提到，只要肌膚狀態穩定，舞台妝其實不需要過度厚重，反而更能呈現自然精緻的妝感。

