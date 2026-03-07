自由電子報
娛樂 電視

AI算命準不準？詹惟中給答案 揭馬年「4點注意」嚴防這事

〔記者林欣穎／台北報導〕白家綺與黃豪平主持民視《醫學大聯盟》於日前開工錄影，民視團隊特地送上養生八寶粥給主持人以及藝人來賓詹惟中老師、李新以及成語蕎，談及現在AI盛行，白家綺呼籲醫學資訊還是要以醫師講解為主，命理師詹惟中則心有戚戚焉，一肚子火說年輕人省錢找AI算命。

詹惟中（右）不爽年輕人省錢找AI算命。（民視提供）詹惟中（右）不爽年輕人省錢找AI算命。（民視提供）

白家綺期許今年會把更多健康醫學新知帶給觀眾，她提到現在很多人用AI上網查一些醫學資訊，但呼籲有專業的人講解，是非常重要的，像是節目這一次邀請到的是洪暐傑醫師跟許瓊月營養師，專業人士針對網路留言、傳說為大家拆解迷思跟解答。

提到AI科技，詹惟中不停附和，還一肚子火說年輕人省錢找AI算命，他用AI排盤30次每一次都不一樣，他說找他算命是有溫度跟同時看面相，強調找他本人算命、醫學新知要看《醫學大聯盟》，有專家講解比較正確啦。

剛好參與年後首次開工錄影，詹惟中特地提醒節目觀眾，今年火馬年要注意四個方向，第一個「開車小心」，因為他剛好停車被撞，自認為眾生消業障，過了就算，第二個「不要發脾氣」，會影響身體健康，第三個「小心火燭、錢財不外露」，第四個戰爭四起「不要參加遊行」，給大家叮嚀與參考，還透露想開一個高端婚聯俱樂部，為單身男女牽線。

