向太罕見鬆口！演藝圈「靈魂伴侶」只看中這一對

向太鬆口在婚姻中是忍耐的一方。（翻攝自小紅書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港大咖製片人「向太」陳嵐向來給人女強人的形象，日前三八婦女節，她卻難得公開示弱，坦言在和向華強的婚姻中，自己才是那個一直在忍耐的人，「他是愛我的，但他會把氣發在我身上」。

向太在影片中聊起「靈魂伴侶」，認為在她的理解中，「靈魂伴侶」的定義是「兩個（人）愛到沒有互相傷害過」才成立，在她眼中日本天后山口百惠與夫婿三浦友和就是「靈魂伴侶」，所以才願意在最紅的時候息影，在家相夫教子，過著平淡的生活，足見相愛程度。

至於她和向華強是不是「靈魂伴侶」？向太則笑言「他可能認為是」，透露和向華強相伴幾十年，知道向華強愛她，但有時候忍不住自己的嘴，情緒上來的時候，說話特別傷人，會埋怨她「做得不夠好」，或突然冒出「妳以為妳了不起啊」的狠話。

向太表示，向華強會把氣發洩在她身上，「他認為我一定會原諒他」，所以就很肆無忌憚，自嘲「他就欺負我愛他嘛」，也說等到他們退休後，一切都放下了，可能會成為靈魂伴侶。向華強曾說下輩子還想要找到她，向太也笑回「可以啊」，但角色要互換，讓他體驗一下女人的辛苦。

