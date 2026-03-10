自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

向太罕見鬆口！演藝圈「靈魂伴侶」只看中這一對

向太鬆口在婚姻中是忍耐的一方。（翻攝自小紅書）向太鬆口在婚姻中是忍耐的一方。（翻攝自小紅書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港大咖製片人「向太」陳嵐向來給人女強人的形象，日前三八婦女節，她卻難得公開示弱，坦言在和向華強的婚姻中，自己才是那個一直在忍耐的人，「他是愛我的，但他會把氣發在我身上」。

向太覺得山口百惠和三浦友和是靈魂伴侶。（翻攝自小紅書）向太覺得山口百惠和三浦友和是靈魂伴侶。（翻攝自小紅書）

向太在影片中聊起「靈魂伴侶」，認為在她的理解中，「靈魂伴侶」的定義是「兩個（人）愛到沒有互相傷害過」才成立，在她眼中日本天后山口百惠與夫婿三浦友和就是「靈魂伴侶」，所以才願意在最紅的時候息影，在家相夫教子，過著平淡的生活，足見相愛程度。

至於她和向華強是不是「靈魂伴侶」？向太則笑言「他可能認為是」，透露和向華強相伴幾十年，知道向華強愛她，但有時候忍不住自己的嘴，情緒上來的時候，說話特別傷人，會埋怨她「做得不夠好」，或突然冒出「妳以為妳了不起啊」的狠話。

向太鬆口在婚姻中是忍耐的一方。（翻攝自小紅書）向太鬆口在婚姻中是忍耐的一方。（翻攝自小紅書）

向太表示，向華強會把氣發洩在她身上，「他認為我一定會原諒他」，所以就很肆無忌憚，自嘲「他就欺負我愛他嘛」，也說等到他們退休後，一切都放下了，可能會成為靈魂伴侶。向華強曾說下輩子還想要找到她，向太也笑回「可以啊」，但角色要互換，讓他體驗一下女人的辛苦。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中