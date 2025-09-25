這不是周杰倫！日籍AV男優東尼大木台灣現蹤 「死纏爛打」放大絕

〔記者陽昕翰／台北報導〕日籍AV男優東尼大木撞臉台灣天王周杰倫話題不斷，他相隔8年重返台灣樂壇，首度挑戰台語歌，攜手金曲製作人張三共同創作並演唱《愛你的身軀》，以真摯告白展現跨界音樂實力。

東尼大木（右）與金曲音樂人張三合作。（金陛娛樂製作有限公司提供）

在日本擁有「男優天王」封號的東尼大木身分多元，不僅是知名格鬥摔角手，也是能唱能寫的樂團主唱。9年前，他曾率領「Tony Band」登上「大港開唱」音樂祭，如今再度來台，發行全新單曲《愛你的身軀》。

首次挑戰台語歌的東尼大木以日式腔調詮釋，他笑說平時雖常聽台語，也會學幾句，但這是第一次唱台語歌，「感覺格外親切、熟悉！」為了練好台語，他發揮拳擊手「死纏爛打」精神，一聽到朋友說台語就立刻追問意思、反覆練習，把台語節奏當音樂記進身體裡。

東尼大木回歸台灣歌壇。（金陛娛樂製作有限公司提供）

東尼大木透露，學會的第一個台語詞是「阿伯」，因為朋友常喊他就跟著學，結果鬧出笑話，「那一刻我覺得，只要能讓大家笑，我就願意講一百次！」逗趣分享展現親民形象，也顯示他對台語文化的真誠投入。

這次合作的幕後推手正是金曲音樂人張三，他們上月因緣際會在台北國際成人展、捷運車廂與熱炒店連續三次巧遇，東尼大木主動提議合作，張三豪爽答應並迅速安排錄音。兩人在短短12小時內完成詞曲、編曲、錄音與後製，促成這次台日音樂交流佳話。

《愛你的身軀》融合國語、台語雙聲道與復古搖滾元素，描寫一對台日戀人相隔兩地卻依然深情不減。東尼大木親自譜曲，張三則負責填詞與製作，激盪出熱血卻不失溫柔的旋律，展現既現代又復古的氛圍，細膩情感也凸顯台灣本土音樂的人情味與台北多元文化魅力。

