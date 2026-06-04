《宇宙啦啦隊》剛成團就出事 「W!nky」成員妃妃宣布暫退

以第8名出道的妃妃決定暫時停止演藝活動。（資料照，緯來電視網提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕緯來大型選秀節目《宇宙啦啦隊》才剛落幕，歷經激烈競爭選出的全新女團「W!nky」原本準備正式出道，沒想到才過短短5天就爆出重大變數。以第8名成績成功擠進出道名單的成員妃妃，近日捲入網路爆料風波，今（4）日首度打破沉默發出聲明，除了強調部分內容與事實不符，更宣布將暫時退出團體活動，引發粉絲震驚。

近日網路上流傳一則爆料，指稱「W!nky」成員中有人在大學期間介入男老師婚姻，相關內容曝光後迅速在社群平台延燒，引發外界熱烈討論與猜測。

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緯來原創《宇宙啦啦隊》左起艾莉兒、叩叩、魚肉、靚靚、海莉、Lydia、慢慢、妃妃、紀欣伶。（資料照，緯來電視網提供）

面對持續擴大的爭議，妃妃今日正式發表聲明回應。她表示，近期網路上出現許多與自己相關的討論，但其中部分內容並非事實，因此在與相關人士討論及評估後，決定透過法律途徑捍衛自身權益。

妃妃強調，目前案件已交由法律程序處理，希望外界不要僅憑片面資訊進行揣測與解讀，以免造成更多誤解與傷害。

緯來原創《宇宙啦啦隊》LIVE總決賽才結束5天就驚爆成員暫時退團。（資料照，記者陳奕全攝）

此外，她也坦言，為了避免個人事件影響團體發展與其他成員努力，經過審慎考量後，決定暫時退出「W!nky」相關活動，先將重心放在處理爭議與還原事實。

聲明中，妃妃也特別向一路支持她的團員與工作人員表達感謝，感謝大家在這段期間給予的照顧與陪伴，希望未來有機會能以更好的狀態與大家見面。

對此，《宇宙啦啦隊》製作單位也做出回應，表示尊重妃妃的決定與安排，至於女團「W!nky」其餘成員的演藝活動，仍將依照原定計畫持續推進，不受影響。

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