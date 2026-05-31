孫淑媚「超美碩士照」流出！出道30年當學生會長 自揭最大收穫

〔記者蕭方綺／台北報導〕台語歌后孫淑媚昨以畢業生身分出席世新大學114學年度畢業典禮，不僅順利完成碩士學業，更獲頒傑出表現獎，還擔任領證代表上台接受表揚。她感性表示，一邊工作一邊念研究所並不容易，這次畢業對她而言，是努力後最有成就感的成果之一。

孫淑媚穿著碩士袍，在世新大學留影。（孫淑媚提供）

孫淑媚就讀世新大學上海學院傳播管理學系碩士在職專班，她透露，原本是陪朋友接觸課程，先以旁聽方式試水溫，沒想到越聽越有興趣，最後決定正式報名。向來熱愛學習的她坦言，無論是過去出國遊學，或學習日本甜點等課程，都讓她享受當學生的感覺，只是真正踏進研究所後，才發現課程比想像中更有挑戰性。

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孫淑媚就讀世新大學上海學院傳管系碩專班，獲頒傑出表現獎。（孫淑媚提供）

她表示，過去在演藝圈多半憑經驗和直覺工作，進入校園後才發現，原來許多演藝產業與傳播現象，都能透過學術理論分析與系統化整理，也讓她開始從不同角度看待自己的工作。「以前比較像站在台前表演的人，後來才慢慢理解，一場演唱會、一個藝人品牌，甚至一個社群現象，背後都牽涉到傳播、行銷和觀眾心理。」

孫淑媚已完成論文口試。（孫淑媚提供）

相較於課堂知識，孫淑媚認為自己最大的收穫其實是「社會化」。她笑說，從沒想過會被推選擔任學生會會長，但接下職務後，學習到如何溝通協調、照顧同學情緒，也意外發現自己雖然很早出道，卻不如想像中擅長社交，「進世新後才發現自己其實非常不社會化。」她也特別感謝副會長一路協助，替她分擔許多事務。

孫淑媚（右）在世新大學就讀，收穫傳播、行銷以及觀眾心理等理論實務。（孫淑媚提供）

談到畢業心情，孫淑媚坦言相當感動。她透露，工作之餘還得趕作業、寫論文，近來更經常熬夜到半夜修改內容，因此能夠順利完成學業格外珍貴。她也感謝師長與同學一路上的照顧，並向母校表達謝意。

此外，孫淑媚也在社群分享畢業喜悅，幽默提到論文寫得相當辛苦，雖然已完成口試，但後續仍有不少內容需要修正。她還引用老師的一句話：「論文寫得爛沒有關係，重點要是自己寫的。」並笑稱自己很確定符合這兩項標準，最後開心寫下：「恭喜孫同學畢業了！」展現一貫幽默作風。

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