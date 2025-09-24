《航海王》第2季釋出羅格鎮海報！高大城門矗立於魯夫面前熱血回歸

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕Netflix今（24）日公開真人版影集《航海王》第2季中的經典場景「羅格鎮」海報，只見巨大的城門矗立在伊納基戈多伊飾演的魯夫面前，也暗示著這座「開始」與「結束」的鎮，即將為第2季揭開序幕。

Netflix《航海王》第2季曝光羅格鎮搶先看海報。（Netflix提供）

真人版影集《航海王》自2023年首播以來便席捲全球，連續8週登上Netflix全球十大熱門影集排行榜，更在超過75個國家奪下排行榜冠軍，成為首部於日本登上Netflix英語影集第一名的作品，至今累積近1億觀看次數，更是Netflix有史以來最多人下載的作品之一。

主要演員「魯夫」伊納基戈多伊、「索隆」新田真劍佑、「香吉士」塔茲史卡勒、「娜美」艾蜜莉拉德與「騙人布」雅各羅美洛全員回歸，將於第2季迎來更強大的敵人與更驚險的冒險，還有粉絲熱烈期待的喬巴也將現身。

魯夫與草帽海賊團即將啟航，前往傳說中的「偉大的航道」，這片海域的每個轉角都潛藏危險與奇蹟。一路上他們將邂逅各種離奇島嶼，並面對一連串強悍的新敵人，展開追尋「ONE PIECE」的旅程，立志成為「海賊王」。《航海王》第2季將於2026年隆重回歸Netflix，並已確認續訂第3季。

