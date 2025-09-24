晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《航海王》第2季釋出羅格鎮海報！高大城門矗立於魯夫面前熱血回歸

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕Netflix今（24）日公開真人版影集《航海王》第2季中的經典場景「羅格鎮」海報，只見巨大的城門矗立在伊納基戈多伊飾演的魯夫面前，也暗示著這座「開始」與「結束」的鎮，即將為第2季揭開序幕。

Netflix《航海王》第2季曝光羅格鎮搶先看海報。（Netflix提供）Netflix《航海王》第2季曝光羅格鎮搶先看海報。（Netflix提供）

真人版影集《航海王》自2023年首播以來便席捲全球，連續8週登上Netflix全球十大熱門影集排行榜，更在超過75個國家奪下排行榜冠軍，成為首部於日本登上Netflix英語影集第一名的作品，至今累積近1億觀看次數，更是Netflix有史以來最多人下載的作品之一。

主要演員「魯夫」伊納基戈多伊、「索隆」新田真劍佑、「香吉士」塔茲史卡勒、「娜美」艾蜜莉拉德與「騙人布」雅各羅美洛全員回歸，將於第2季迎來更強大的敵人與更驚險的冒險，還有粉絲熱烈期待的喬巴也將現身。

魯夫與草帽海賊團即將啟航，前往傳說中的「偉大的航道」，這片海域的每個轉角都潛藏危險與奇蹟。一路上他們將邂逅各種離奇島嶼，並面對一連串強悍的新敵人，展開追尋「ONE PIECE」的旅程，立志成為「海賊王」。《航海王》第2季將於2026年隆重回歸Netflix，並已確認續訂第3季。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中