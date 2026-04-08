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娛樂 最新消息

身上沾白色液體？朱宇謀「討母乳喝」對話曝 知名女歌手也險遭害

女星林倪安毀滅性爆料。（記者胡舜翔攝）女星林倪安毀滅性爆料。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕前男團Gentleman成員「Wish」朱宇謀遭前女友、女星林倪安毀滅性爆料，指控對方是私生活淫亂、慣性劈腿、謊話連篇、施暴、酒駕及隨身帶保險套的「行動約砲渣男」，並有數十位女性同為受害者，今（8）日林倪安開記者會發聲，曬出男方過去與其他女生，還有現場call in受害女性「小點點」（化名），據悉對方為知名女歌手，她也火大控訴男方對她毛手毛腳。

女星林倪安毀滅性爆料。（記者胡舜翔攝）女星林倪安毀滅性爆料。（記者胡舜翔攝）

化名小點點的女歌手爆對方突然脫下褲子。（林倪安提供）化名小點點的女歌手爆對方突然脫下褲子。（林倪安提供）

小點點提到，有次在聚會上有些微醺，男方竟脫掉褲子想要對她做些什麼，「我清醒之後請他出去」，也說曾目睹對朋友毛手毛腳，一直想帶女生回家，還說男方對外都聲稱自己是單身，不少女性都被騙得團團轉，一直不知道他其實有女友。

男方曾提出想喝母乳。（林倪安提供）男方曾提出想喝母乳。（林倪安提供）

林倪安在對話中透露男方會酒駕。（林倪安提供）林倪安在對話中透露男方會酒駕。（林倪安提供）

林倪安今也提供其他受害女性給的對話紀錄，其中可以看到有人控訴男方常會趁聚會結束想貼著女性，或是做出逾矩行為，都是女生想辦法脫離現場才逃出魔掌。其中更有男方提出「想喝母乳」被對方拒絕，以及常喝醉酒駕等。林倪安也說交往期間多次發現男方身上、車上、包包有大量保險套，並看到衣物上有白色不明液體，以及男方稱要回媽媽家，實際疑似去別人家約會。

其他女生揭露朱男行徑。（林倪安提供）其他女生揭露朱男行徑。（林倪安提供）

林倪安曝男方身上有白白黏黏的東西。（林倪安提供）林倪安曝男方身上有白白黏黏的東西。（林倪安提供）

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