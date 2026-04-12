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娛樂 最新消息

想復出挨轟 「小孩」何世華開嗆：是干你們屁事

從選秀節目《原子少年》成團出道的冠軍團「天王星」成員「小孩」何世華，因涉桃色風波演藝事業全毀。（翻攝自IG）從選秀節目《原子少年》成團出道的冠軍團「天王星」成員「小孩」何世華，因涉桃色風波演藝事業全毀。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕從選秀節目《原子少年》成團出道的冠軍團「天王星」成員「小孩」何世華，2022年9月遭控在家中性侵17歲網美，桃色風波曝光後，他宣布退團但今年初承認仍想回到舞台，並在社群平台發出新歌測水溫。昨（11）他又曝光一段影片，原本想吐露心聲，沒想到卻變成嗆聲酸民。

小孩鬧出桃色風波後，強調兩人是「合意親密」，地院審理後，認定他不知少女未成年，且性侵事證不足，依強制猥褻罪判刑6月，得易科罰金18萬元。由於此事，小孩演藝前途崩潰，原想重新振作的他，嘗試在社群平台上發出新歌，可惜回響不大。

小孩曬新影片，面對酸民嘲諷，忍不住說：干你們屁事啊。（翻攝自IG）小孩曬新影片，面對酸民嘲諷，忍不住說：干你們屁事啊。（翻攝自IG）

昨日他又發布影片，表示新歌曝光後，收到很多回饋，有些網友對他惡語相向，叫他「去死」、「滾」，還有人認為他沒資格繼續發展演藝事業。對此，小孩狠嗆：「啊，是干你們屁事啊」。

他坦承，網友的反饋有好有壞，還有不少人罵他。有人問他：「你為什麼不能放棄這條路，然後好好地、默默地把生活過好？」小孩回答，自己的確想過離開演藝圈，但他也很無奈：「能怎麼辦呢？我就只會這個啊，反正謝謝大家願意聽我的作品」。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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