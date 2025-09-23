晴時多雲

娛樂 最新消息

從追星到罵戰！中國微博主轟《暴君的廚師》「洗腦民族情緒」

李彩玟主演的《暴君的廚師》近來屢掀熱議。（翻攝自tvN）李彩玟主演的《暴君的廚師》近來屢掀熱議。（翻攝自tvN）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕潤娥主演韓劇《暴君的廚師》以穿越和歷史為背景，不料近來在情節設置上卻屢屢「踩線」，還有微博追劇帳號猛烈批評，直言「在追劇追星時，要記住你是哪國人。」不過也有網友直言戲劇歸戲劇，沒必要上升至「國族情緒」。

「新劇不能停」微博指出，《暴君的廚師》將中韓之間複雜的歷史關係簡單化為「一方負面、一方正義」，還將明朝使臣塑造成「反派」或「醜角」角色，只為滿足部分韓國觀眾的民族情緒。

批評者認為，該敘事方式本質上是創作者以「民族主義立場」為導向的歷史虛構，不僅扭曲歷史，還透過抬高本國主體性，來獲取受眾的情感共鳴。

微博輿論怒指「《暴君的廚師》創作者為了迎合韓國受眾，把明朝使臣演繹成負面形象，強化韓國的歷史主體感和優越感。這不是單純的藝術創作，而是帶有傾向性的文化輸出。」

于坤（左）扮演者金亨默和「暴君」李彩玟戲外開心合照。（翻攝自IG）于坤（左）扮演者金亨默和「暴君」李彩玟戲外開心合照。（翻攝自IG）

隨著爭議擴大，不少中國網友透過行動表態，有人給出低分評價、有人喊話抵制，還有人提醒粉絲群體「不要盲目追星、追劇，不知不覺接受『被扭曲』的歷史敘事」，但有一派網友表示「劇追得超入迷，沒想太多」、「沒必要這麼嚴肅看夯劇吧」，另外，還有人狂酸李彩玟和「明朝宦官」在IG開心合照，只有中國網友「過度認真」。

 

