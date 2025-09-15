大咖歌后巡演遭爆票賣不掉！被貶「錄音室歌手」不忍回嗆了

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕金曲歌后魏如萱日前認愛小21歲男友Ian，卻衰捲入Ian與網紅前任若盈的三角風波，她最近回歸事業展開「怪奇的珍珠」巡演，但廣州站票房不如預期，「上座率」不高被網友拿來討論，她在演唱會自cue：「我剛還去問我經紀人說，我是人氣下滑了是不是？那個票賣不掉是怎樣？」還有酸民說：「她這種錄音室歌手開livehouse就已經很夠了。」釣出魏如萱親自回嗆：「沒有來聽過就不要留這種言。」

魏如萱在演唱會自嘲「上座率」。（翻攝自小紅書）

對於票房遇冷，魏如萱在演唱會上坦承自己也很緊張，不過還是幽默以對，「但是沒關係，我們今天第一場而已，你這樣你之後幾場要注意了喔，票真的是要用搶的喔，不要在那邊等喔，等什麼半價喔。」說完自己都笑出來。

請繼續往下閱讀...

魏如萱霸氣回懟網友。（翻攝自小紅書）

對於有人酸她是「錄音室歌手」撐不起大場地，也有音樂自博主替她說話，指出票「賣不動」不是因為魏如萱的唱功或是作品質量不行，而是與市場環境、票價策略等有關，當下的演出市場環境過度飽和，讓觀眾的購票熱情都下降，許多歌手的演唱會都沒賣完。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法