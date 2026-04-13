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娛樂 星座

12生肖週運籤詩來了 4/12～18日龍蛇雞喜得上上籤

12生肖週運籤詩出爐。（資料照，記者王姝琇攝）12生肖週運籤詩出爐。（資料照，記者王姝琇攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕民俗粉絲專業《興趣使然的解籤詩》分享2026年4月12至18日12生肖運勢，其中屬龍、屬蛇、屬雞者抽到的籤詩均為「上上籤」好運當頭；屬馬、屬豬兩生肖者需注意運勢低迷。

●鼠：中平

籤詩：富貴由命天註定，心高必然誤君期；不然且回依舊路，雲開月出自分明。

批：順其自然，莫強求。本週宜維持現狀，重大決策延至下旬。

●牛：小吉

籤詩：月出光輝本清吉，浮雲總是蔽陰色；戶內用心再作福，當官分理便有益。

批：撥雲見日，漸入佳境。本週事業阻礙消散，專注內部事務整理，辦公桌擺放清水盆助運。

●虎：小吉

籤詩：花開今已結成果，富貴榮華終到老；君子小人相會合，萬事清吉莫煩惱。

批：守成得利，防小人妒。專注既有業務可獲分紅，深藍色衣著可穩定氣場。

●兔：中平

籤詩：福如東海壽如山，君爾何須嘆苦難；命內自然逢大吉，祈保分明得自安。

批：平安是福，莫生妄念。穩守現狀即可，健康注意飲食清淡，晨起飲溫水養生。

●龍：上上

籤詩：太公家業八十成，月出光輝四海明；命內自然逢大吉，茅屋中間百事亨。

批：厚積薄發，終見成果。本週事業可望突破，投資不動產有獲利，穿戴黃色增強運勢。

●蛇：上上

籤詩：有心作福莫遲疑，求名清吉正當時；此事必定成會合，財寶自然喜相隨。

批：把握良機，心想事成。本週可積極爭取表現，投資新興產業，穿戴金色增強財運。

●馬：下下

籤詩：陽世作事未和同，雲遮月色正朦朧；心中意欲前途去，只恐命內運未通。

批：人際失和，前景不明。本週避免簽約，文件需律師審核，捐舊衣積福化解。

●羊：小吉

籤詩：佛前發誓無異心，且看前途得好音；此物原來本是鐵，也能變化得成金。

批：誠心堅持，點鐵成金。本週利簽約合作，長期計劃現轉機，穿戴金色增強財運。

●猴：中平

籤詩：欲去長江水闊茫，前途未遂運未通；如今絲綸常在手，只恐魚水不相逢。

批：時機未至，莫強求。求職轉換跑道暫緩，佩戴藍色飾品穩定心神。

●雞：上上

籤詩：今行到手實難推，歌歌暢飲自徘徊；雞犬相聞消息近，婚姻夙世結成雙。

批：水到渠成，順勢而為。本週利啟動新計畫，社交場合遇貴人，投資有獲利。

●狗：中平

籤詩：禾稻看看結成完，此事必定兩相全；回到家中寬心坐，妻兒鼓舞樂團圓。

批：家運昌隆，事業平順。本週以家庭事務為重，可安排家族聚餐，注意腸胃保養。

●豬：下下

籤詩：花開結子一半枯，可惜今年汝虛度；漸漸日落西山去，勸君不用向前途。

批：時運未濟，宜守不宜攻。重大決定延至下週，健康注意睡眠，投資觀望為宜。

民俗說法，僅供參考

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