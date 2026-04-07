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娛樂 星座

財神爺特別喜歡你 3星座莫名其妙老是有偏財

小孟塔羅雲蔚老師指出有3星座的人特別容易朝偏財運。（資料照，記者湯世名攝）小孟塔羅雲蔚老師指出有3星座的人特別容易朝偏財運。（資料照，記者湯世名攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕你是有「偏財體質」的人嗎？有些人手氣永遠特別好，就像是被財神爺眷戀，總是容易中發票、中彩券、撿到便宜，就連猜拳都特別容易贏。小孟塔羅雲蔚老師指出有3個星座的人特別容易有這種偏財運，日常生活中就是能夠被幸運之神點名，在簡單的日子裡經常有些意外驚喜。

✿第3名 獅子座

獅子座的人身上自帶氣場，無論走到哪裡都非常有存在感，他們總會被注意，也常收穫意外偏財。獅子座無論走到哪裡，都自然而然散發出自信與熱情，因此特別顯眼，當每個人都注意到獅子座的時候，財神爺也看到她們了，因此他們總能被偏財運眷顧，特別Lucky！

✿第2名 雙魚座

雙魚座自己也不知道為什麼自己總是會吸引好運？對生活中的小細節特別注意的雙魚座，其實並不是突如其來的好運降臨，而是他們對在生活中常常注意到其他人忽略的細節，因此替自己帶來非常多機會，進而感覺自己常有偏財入袋。其實每一分錢都是雙魚座自己爭取來的，因為他們用開放的態度面對生活，自然迎來好事。

✿第1名 射手座

射手座的幸運來自渾然天成的樂觀，他們面對生活總是抱持「事情會往好的方向走」的態度，根據吸引力法則，他們能夠招來好運和偏財也很正常，因為他們無時無刻都在向宇宙散發出正面而樂觀的人生觀。另外，射手座的人從不會被生活中的小挫折打倒，也不會因為芝麻小事耿耿於懷，「不糾結」就是射手座開啟偏財與幸運的鑰匙，當別人還在猶豫時，射手座不挑機會、不怕沒結果，什麼活動都願意嘗試，中獎的機率自然也比別人高。射手座隨時隨地都張開雙手迎接好運來臨，反而讓這種小驚喜一而再、再而三地出現在他們的日常裡。

民俗說法，僅供參考

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