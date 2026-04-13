曾任周海媚經紀人、張國榮密友 香港金牌監製鄭振邦驚傳逝世

香港資深電影監製鄭振邦，傳出已於4月10日去世。（擷取至微博@鄭振邦Paul）

〔即時新聞／綜合報導〕華語影壇再度殞落一顆幕後巨星，香港資深電影監製鄭振邦驚傳於4月10日與世長辭，消息一出震驚台港及日本影視圈。鄭振邦不僅是已故巨星張國榮的生前密友，更是成功推動港日電影跨國合作的靈魂人物，他曾為了拍電影不惜抵押房產的熱血事蹟，至今也仍然是業界的一段佳話。

綜合港媒報導，鄭振邦自1980年代後期開始投身於電影圈，基層出身的他，早年赴日本工學院映像系深造，練就一身流利的日語能力。這項背景讓他成為當年譚詠麟、成龍等天王赴日拍片時，劇組最不可或缺的翻譯與溝通橋樑。

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回香港後，他憑藉深厚的專業素養，從場記、副導演一路晉升到監製更利用其人脈成功促成多部令影迷津津樂道的知名跨國大片，如梁朝偉主演的中港劇情片《欣月童話》、金城武主演的《不夜城》、郭富城、藤原紀香合演的動作片《雷霆戰警》，皆是在鄭振邦的努力推動下完成，其貢獻在港產片打入日本市場上，功不可沒。

除了跨國製作，鄭振邦對本土電影的熱愛更是到了「破釜沉舟」的地步，在拍攝經典喜劇《92黑玫瑰對黑玫瑰》期間，他為了支持劇組運作，竟毅然決然抵押自己的房產換取資金。這份對藝術的極致熱愛與對產業的承擔，不僅成就了當年的票房傳奇，也讓他贏得業界的高度敬重。

鄭振邦在圈內的人緣也極佳，他不僅是張國榮的多年摯友，更曾擔任已故女星周海媚的經理人，與諸多巨星交情深厚。即便到了近年，他依然活躍於第一線，監製作品跨越多元類型，包括《老笠》、《四大名捕大結局》、《屍城》及《蕩寇風雲》等。

從基層到金牌監製，鄭振邦將一生毫無保留地奉獻給了影視界。雖然他已撒手人寰，但他身為港日文化交流先驅的身影，以及留下的無數經典佳作，將永遠銘刻在廣大影迷心中。

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