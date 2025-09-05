晴時多雲

娛樂 最新消息

于美人首度挑戰Cosplay 化身「碧姬公主」還原度爆棚

〔記者侯家瑜／台北報導〕三立台灣台《超級紅人榜》本週端出「化妝舞會」主題，不只選手造型百變，主持群也火力全開大玩 Cosplay，讓錄影現場嗨到最高點。

蔡昌憲（右）、許志豪（左）化身經典超級瑪利歐兄弟，于美人化身碧姬公主。（三立提供）蔡昌憲（右）、許志豪（左）化身經典超級瑪利歐兄弟，于美人化身碧姬公主。（三立提供）

蔡昌憲、許志豪一出場立刻「合體」成經典《超級瑪利歐兄弟》，一紅一綠造型忠於原味，假鬍子、背帶褲全都到位，逗得觀眾笑聲不斷。兩人過去就曾扮演過「格格與王爺」、「芭比與肯尼」，如今再度同框默契滿滿，被封為節目「變裝擔當」。

蔡昌憲（右）、許志豪（左）化身經典超級瑪利歐兄弟，于美人化身碧姬公主。（三立提供）蔡昌憲（右）、許志豪（左）化身經典超級瑪利歐兄弟，于美人化身碧姬公主。（三立提供）

最吸睛的亮點，莫過於于美人首度挑戰Cosplay，驚喜化身「碧姬公主」。夢幻皇冠與粉嫩裙襬還原度爆棚，登場瞬間引爆全場驚呼。少見的公主造型展現她不同以往的舞台魅力，她還在錄影結束後四處拍照留念，笑說「捨不得脫下這身裝扮」。

蔡昌憲（右）、許志豪不吝於Cosplay。（三立提供）蔡昌憲（右）、許志豪不吝於Cosplay。（三立提供）

蔡昌憲（右）、許志豪不吝於Cosplay。（三立提供）蔡昌憲（右）、許志豪不吝於Cosplay。（三立提供）

主持群之間的玩笑互動更讓舞台加分，許志豪笑喊「下次想挑戰小小兵」，蔡昌憲則爆料自己曾在家扮三眼怪逗老婆開心，未來還想挑戰「瘋狂假面」，自虧得先練好身材。現場一來一往的插科打諢，讓氣氛超放鬆。

蔡昌憲（左）、許志豪在《超級紅人榜》化妝舞會上Cosplay。（三立提供）蔡昌憲（左）、許志豪在《超級紅人榜》化妝舞會上Cosplay。（三立提供）

除了主持群，選手們也各展創意，有人用復古DISCO打造舞曲派對感，有人穿戲服詮釋抒情金曲，舞台效果驚喜不斷。製作團隊更用燈光、美術呼應主題，讓比賽兼具娛樂與視覺震撼。

蔡昌憲（左）、許志豪在《超級紅人榜》化妝舞會上Cosplay。（三立提供）蔡昌憲（左）、許志豪在《超級紅人榜》化妝舞會上Cosplay。（三立提供）

點圖放大body

