女主播打哈欠誤切畫面被播出 華視新聞台長說明事故原因

華視新聞11日爆出直播放送事故，主播王韻筑在廣告待命空檔時被切換畫面，打哈欠表情被播出去。（圖擷自臉書「記者 王韻筑」，合成圖）

〔即時新聞／綜合報導〕華視新聞11日爆出直播放送情形，主播王韻筑在廣告待命空檔時被切換畫面，她於主播台上整理儀容、打哈欠等表情都被播出去，相關畫面也在網路上瘋傳；對此，華視新聞台台長蔡莞瑩公開說明這起事故原因。

華視新聞台台長蔡莞瑩在Threads上針對這起放送事故進行說明，她表示，主播王韻筑相當敬業，即使帶病仍堅持播報，卻在廣告待命空檔，因為後台的疏失，在稍微放鬆的時刻被攤在鏡頭前。

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蔡莞瑩指出，這次的放送事故原因，是因為工程部的主控同仁，一個人要同時盯著52台、12台無線台、還有MOD的廣告切換，在高壓、多線作業下，真的忙不過來切錯了。該進廣告時，52新聞台、12台播出完全正確，但MOD的廣告卻錯切了主播棚內畫面，導致主播打哈欠的畫面被播出。

蔡莞瑩強調，自從4年前那次連續錯誤後，為了重建大眾對國家電視台的信心，他們全面調整了工作流程和七大節點，甚至主管每天7點40分看完新聞，盡力把SOT全都再檢查一次。

而工程部多次反映人力不足，但在預算與體制的限制下，一直未有進展。華視的機器比其他台都老舊，沒有自動播出系統，每一分一秒都是靠同仁親力親為、用高強度的精神在堅持。她重申，不會逃避錯誤與責任，但更希望大家能看見，在這些背後，還有一群人正拚了命在守護新聞與品質。

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