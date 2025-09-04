晴時多雲

江祖平控三立高層龔美富兒子拒道歉！對方竟回「她沒爽到嗎」

江祖平近日連環爆料。（資料照，記者王文麟攝）江祖平近日連環爆料。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕江祖平爆料她認識的一名「大特」（有台詞的特約演員）女演員，遭電視台人員性侵、偷拍，並接連公開疑似加害者的姓名與長相。事後證實該男為三立資深副總龔美富的兒子。對此，龔美富與三立皆發出聲明，但江祖平強調「沒有人『持續跟我本人聯絡』」，疑似打臉三立聲稱「會與江祖平聯繫」的說法。

不過本報詢問後，三立公關則回應，這兩天人資中心的性平申訴負責人確實有致電聯繫江祖平，今天也與本人通過話，讓雙方說法出現矛盾，「是否有聯繫」成為羅生門。

除了有沒有聯繫這件事，雙方各說各話之外，龔美富今發聲明指出信任自己的兒子，「他是成年人如果有做錯事，他也應該要面對並負責。但我相信，司法最後會還他清白。」對於「清白」二字，江祖平也直接開轟，她說：「您確定『他』是清白的？我手上一堆被他殘害的女性的影片、照片對話紀錄，拜託！繼續說『司法會還他清白』吧！你們父子做過的事情，還要不承認，繼續說謊嗎？請！」

江祖平更指出幾天前曾以訊息、電話告知龔男，「希望您那『清白的兒子』去跟那些受害者道歉」，但對方竟然說：「X！她沒有爽到嗎？」江祖平認為自己已給過對方機會，還被對方全面封鎖，她直言「sorry囉！」並稱此話口吻：「就是那位牠用輕蔑的口氣說的」。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

