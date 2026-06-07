6/7～6/13週運出爐！雨揚：2生肖逆勢突圍、2生肖貴人牽線迎新財

本週財運誰最旺？誰能迎來事業高峰？哪些生肖感情面臨考驗？聽聽命理專家怎麼說。（本報製）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台指期週末夜盤雪崩3千點，面對新的一週想知道自己能不能逆勢突圍？本週財神爺特別眷顧誰？命理專家雨揚老師揭曉本週12生肖運勢排名，其中有2個生肖不僅正偏財強旺，同列第一，在職場上還能藉由貴人相助，輕鬆接觸到全新資源！

➤豬（本週運勢第1名）

．事業★★★★★

事業運大好，上班族容易獲得上級的肯定，請勇於承接重要任務。創業者只要多留意文件細節，便可藉由專業形象與能力來提升他人對你的信任度。

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．感情★★★★★

感情運滿分！單身者容易透過朋友牽線認識條件不錯的對象，雙方互動自然且有進展。有伴者與伴侶的默契逐漸提升，只要少點猜疑，甜蜜感會更明顯。

．財運★★★★★

財運強旺！近期不妨買路邊的刮刮樂試試手氣，也可以多參加網路或店家舉辦的抽獎活動，說不定有機會感受到財神爺對你的照拂。

➤猴（本週運勢第2名）

．事業★★★★★

事業運極佳，上班族有貴人助力並行的好運，適合積極推動重要專案。創業者可整合資源、拓展版圖，只要慎防突發變動，便不會打亂原先的計畫。

．感情★★★★★

感情運亮眼，單身者能因尊重曖昧對象的意願，讓對方對你的印象更加加分。有伴者只要別執著於一些無傷大雅的小事，便不會破壞相處時的甜蜜氣氛。

．財運★★★★★

財運表現強勁，除了會收到與金錢有關的好消息，也有可能因負責人牽線而接觸不少新資源。尤其是從事業務或開店做生意的人，有機會因拓展客群而收穫頗豐。

➤虎（本週運勢第3名）

．事業★★★★

事業運暢旺，上班族若願意主動承擔任務，有望被主管看見能力。創業者適合拓展客源，但計畫書仍有變數，建議承諾前要先確認資源。

．感情★★★★★

愛情運亮眼，單身者容易在社交活動中遇到令你心動的對象，關係升溫快速。有伴者與伴侶的感情相當甜蜜，不妨找時間安排一場浪漫約會，為彼此的生活注入更多新鮮感。

．財運★★★★★

財運表現突出，不僅正財與偏財都有機會傳來好消息。業績、合作收益、投資回報，或貴人帶來的資源都很值得期待，務必好好把握眼前的好運。

➤鼠

．事業★★

事業運低迷，易受責任連累與認知誤差的影響。上班族記得重要事項務必白紙黑字確認清楚，以免被迫承擔不屬於自己的責任。創業者應暫緩新計畫。

．感情★★★

感情運中等，單身者有機會遇到可慢慢培養感情的理想對象。有伴者不妨找時間陪伴伴侶，或者與另一半深入談心，有助於關係更甜蜜。

．財運★★

財運不佳，容易因突發狀況而增加支出。尤其是上有投資習慣的人，近期不宜輕信小道消息，也要避免替人擔保或借貸，以免急需用時手頭有點緊。

➤牛

．事業★★

事業運低迷，容易被他人搶功勞或替人背黑鍋。上班族需保持警覺、勤留紀錄，以免法律責任找上門。創業者凡事別急於推進，務必多留意合約、法規與合作細節。

．感情★★

感情運不佳，單身者即使有認識新人的機會，也容易遇到反應慢、態度不明或難以深入交流的對象。有伴者可能因壓力與疲憊而忽略伴侶，甚至會用冷漠來回應對方的熱情。

．財運★★

財運壓力偏大，不僅容易有家電、長輩、醫療等相關支出，也應避開短線投資與灰色賺錢管道，以免後續引來更大的麻煩。

➤兔

．事業★★★

事業運平穩，雖有出頭的機會，但壓力也同步增加。上班族適合按部就班完成交辦事項。創業者可先處理制度漏洞與分工，穩住基礎比急著擴張更有利。

．感情★★

感情運偏弱，單身者即使有認識新人的機會，也容易因情緒低落或說話太直接而讓人不敢靠近。有伴者需避免冷戰或翻舊帳，先放軟語氣才有機會好好溝通。

．財運★★★

財運平平，先前努力經營的項目有機會出現回收的跡象，但仍要留意可能有突發性花費。尤其是容易衝動購物的人，下手前務必衡量自身的財務狀況。

➤龍

．事業★★★★★

事業運強勁。上班族適合主動提出企劃或承接重要任務，能藉由優異表現累積你在公司的聲望。創業者可開拓合作與人脈資源，將會有助力化解阻礙。

．感情★★★

感情運平平，單身者有機會在工作或通勤時認識新對象，但不宜急著推進關係。有伴者容易因彼此太忙而使關係變得有些冷淡，主動關心將能創造更多情感互動的機會。

．財運★★★

財運不錯，如果能善用人脈與資源，或者與專業人士討論如何調整理財規劃，不僅有機會得到額外收益，也有可能迎來新的進財契機。

➤蛇

．事業★★★

事業運尚可，雖有貴人或資源支援，但也容易遇到暗中阻礙。上班族應把細節確認清楚，才不會被要求從頭再來。創業者要管控好風險，凡事先留備案較安心。

．感情★★★

感情運平平，單身者可能透過朋友介紹或社交場合遇到新對象，但互動過程中容易出現忽冷忽熱的狀況。有伴者應避免把對伴侶的不滿悶在心裡，才不會在日積月累下突然大爆發。

．財運★★★

財運平平，雖然進財還算順遂，但不適合盲目跟風投資，否則容易因資訊不完整或一時心動而做出錯誤判斷。

雨揚老師分析6/7～6/13生肖運勢排行榜。（雨揚樂活家族提供）

➤馬

．事業★★★

事業運不錯，能出現合作或支援機會。上班族適合拓展人脈、累積好感度。

創業者可嘗試接觸新通路，惟須留意容易有口舌誤會，話說出口前要再三斟酌。

．感情★★★★

感情運暢旺，單身者容易在公益活動中遇到聊得來的對象，記得互留彼此的聯絡方式。有伴者只要避免玩笑開過頭，就能讓彼此的關係持續升溫。

．財運★★★

財運持平，近期可能因人脈而帶來額外進帳，但娛樂、聚餐與人情費用等相關支出也不少，切記量力而為，別讓好心情成為荷包的負擔。

➤羊

．事業★★★★★

事業運非常亮眼，近期會出現強勢助力，適合爭取升遷或重要專案。上班族能靠專業與臨場反應獲得肯定。創業者有機會因整合資源而打開新局面。

．感情★★★★★

感情運甜蜜，單身者桃花與人緣同步提升，有機會遇到互動愉快的好對象。

有伴者可能收到伴侶特地準備的美食或小禮物，令你幸福感十足。

．財運★★★★

財運暢旺！除了有機會收到豐厚的股息、分紅獎金，也有可能因貴人介紹而遇見新的財源。只要少喝手搖飲或跟風囤購，便能把賺來的錢財通通存下來。

➤雞

．事業★★

事業運稍弱，易遇到計畫落空或資源不足的狀況。上班族需避免與人硬碰硬，以免小事變大事。創業者不宜貿然擴張，特別要留意合約與責任歸屬。

．感情★★

感情運低迷，單身者容易遇到態度模糊或只說不做 的對象，投入前要多觀察。有伴者可能因瑣事與伴侶產生摩擦，唯有少翻舊帳，才能避免關係變差。

．財運★★

財運壓力明顯，不僅容易有修繕、補漏等計畫外的巨大支出，投資方面更要避開不透明或遊走灰色地帶的合作，以免日後衍生出許多財務糾紛。

➤狗

．事業★★★★

事業運暢旺，近期適合修補關係或收拾前期問題。上班族可藉由穩定表現累積他人對自己的信任。創業者能靠誠意與規範來減少合作爭議，逐步拉回業務上的主導權。

．感情★★★★

感情運亮眼，單身者會遇到不少帶著曖昧與試探意圖的新對象，不妨好好觀察對方的誠意是否足夠。有伴者只要與異性保持界線，便能給伴侶滿滿的安全感。

．財運★★★★

財運穩中有進，近期可能會有小額進帳或合作回收的機會。若想把辛苦賺來的錢財存下來，便要避免在人情往來上有過多支出。

☆民俗命理說法僅供參考☆

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