大咖天王出手了 許志豪招認關係：終於有機會相認

許志豪將舉辦個人演唱會。（翻攝臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕許志豪6月19日將在台北Legacy舉辦「拜託你來」演唱會，這是他出道20年來首度舉辦專場，門票已經秒殺。今天他驚喜收到天王「小豬」羅志祥錄製的祝福影片，讓他直呼感動。

小豬在影片中表示，其實和許志豪從小就認識，直到最近終於有機會相認，不忘替許志豪加油打氣，「你的努力還有歌聲，大家都看到了，但我相信你有更大的目標想要去完成它，不要放棄，既然目標訂了，我們就努力堅持完成它，我相信你一定可以的，演唱會Good Show。」

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羅志祥替許志豪送上鼓勵。（翻攝自臉書）

許志豪稍早在社群分享小豬的祝福影片時，認為這份祝福有著非常特別的意義，「我和小豬同年紀，我們的父親也是舊識。從小看著他一路努力，在很年輕的時候便發光發熱，不僅成為華語演藝圈的頂尖藝人，更站上國際舞台，成為無數人心中的巨星。」

對許志豪而言，小豬是一位既熟悉卻又遙遠的人。直到近來相認後，更發現對方比想像中更加率真、親切，「即使擁有如此耀眼的成就，依然保持友善、熱情的態度，完全沒有任何明星架子。」許志豪也大讚，小豬能有今天的成就絕非偶然，不僅擁有過人的天賦，更始終保持努力不懈的精神。收到這份祝福讓他格外感動，也期待未來有機會相約吃滷肉飯。

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