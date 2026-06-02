最強推銷員！NVIDIA官方發「饒河夜市影片」 老外看傻：想訂機票去台灣

輝達執行長黃仁勳訪台成為焦點。（資料照；記者張嘉明攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕身價兆元的「AI教父」黃仁勳，再度展現他地表最強的台灣觀光代言人實力！繼日前黃仁勳現身台北饒河夜市引發全球轟動後，輝達（NVIDIA）官方社群今（2）日竟然大動作發布了一支高質感的「饒河夜市紀錄短片」。影片中不僅塞滿了台灣在地特色小吃與熱鬧人潮，還穿插了黃仁勳過去多次造訪、與攤商開心合照的畫面。影片一出，立刻吸引排山倒海的海外網友前來朝聖，不少外國人看完直接崩潰直呼：「看完肚子超餓，現在就想訂機票去台灣！」

不少眼尖的網友近期發現，NVIDIA官方的Instagram與X帳號，版面悄悄被濃濃的「台灣夜市味」給攻占了。在一整排科技感爆棚、不是AI晶片就是超級電腦的硬核貼文中，突然出現黃仁勳手拿小吃、笑得合不攏嘴的接地氣照片，顯得格外突兀且有趣。

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由於平時NVIDIA的官方社群發文幾乎都是高大上的機器人、產業合作等生硬科技內容，最近這波「台灣美食連發」的奇特操作，也讓許多台灣網友忍不住在社群上調侃：「輝達最近是不是偷偷兼職台灣觀光局？」、「勳哥私心太重了，但我喜歡！」

今日稍早NVIDIA官方X再度轉發這支饒河夜市影片後，瞬間點燃了世界各地網友的熱情。大批被高科技吸引而來的海外粉絲，意外被台灣美食給反向圈粉。

影片下方的英文留言區瞬間大歪樓，外國網友紛紛激動表示：「看起來太好吃了吧！」、「我餓了，下次度假絕對要去台灣」、「這支影片讓我想立刻訂機票。」甚至還有科技粉幽默吐槽：「你們要不要乾脆開一個專門介紹美食的子帳號？」意外讓這家全球市值頂尖的科技巨頭粉專，變成了推廣台灣夜市文化的大型國際外交現場。

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