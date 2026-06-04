再熬1個月！命理師曝「4生肖」2026下半年財運暴衝、倒吃甘蔗後勢超強

火旺生土！2026下半年「4生肖」財運大暴走：第一名貴人帶財衝衝衝。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕覺得上半年過得特別快、身邊變化超多？命理專家分析，因為2026年是「雙火年」，整體節奏就是一個字：快！

天干丙火、地支午火，形成非常明顯的「雙火能量」，而真正能把這股能量承接住、轉化成實際成果的，其實是「土」。也因此，屬龍、屬狗、屬牛、屬羊的人，在2026年下半年，會比其他生肖更容易感受到「財氣開始集中」的現象。

請繼續往下閱讀...

➤第1名：龍

屬龍的人在2026年下半年，容易出現「資源被打開」的狀態。因為土性能量被火旺帶動，原本停滯的人脈、合作與事業機會，會開始快速流動起來。尤其對於創業者、業務性工作、品牌經營者來說，下半年非常容易因為過去累積的信任感，而開始出現更高層級的合作與收入。

林霖老師認為，生肖龍下半年最大的特點，在於「貴人帶財」。很多事情不一定是自己硬拚來的，而是因為過去默默耕耘，現在終於有人願意幫你推一把。因此越願意擴展市場、經營人際、整合資源的人，財運提升會越明顯。

➤第2名：狗

生肖狗屬於典型「後勢很強」的類型。很多屬狗的人，上半年可能還感覺不到太大的突破，但到了下半年，財運會開始慢慢拉升，而且屬於越後面越旺的走勢。

老師表示，生肖狗這波財運，來自於「穩定累積後的放大效應」。也就是說，你原本做的事情，開始產生比以前更大的回報。包括工作收入、長期合作、固定客戶，甚至副業經營，都有機會進入更穩定的成長期。

特別值得注意的是，生肖狗今年下半年很容易因為「被看見」，而讓收入提升。很多過去低調努力的人，會開始被主管重用、被市場注意，甚至得到新的資源與舞台。

➤第3名：牛

生肖牛在2026年下半年，屬於非常典型的「厚積薄發型財運」。因為土本身就代表穩定、累積、財庫，而當火旺開始生土時，生肖牛容易進入一種「慢慢變強」的狀態。

林霖老師指出，屬牛的人下半年會發現，很多事情開始沒有以前那麼卡了。尤其在收入、工作與事業發展上，容易出現持續性的增長。雖然不是暴衝型財運，但卻是非常穩、非常能長久累積的好運。

另外，下半年生肖牛也很適合學習新技能、提升專業價值。因為今年的財運，不只是單純的賺錢，更像是「價值開始被市場看見」。

➤第4名：羊

生肖羊在2026年下半年，最強的地方在於「人際變現能力」。因為未土本身帶有柔性與協調力，在火旺之年，反而容易在人際關係、談判合作與資源整合上發揮優勢。

林霖老師表示，很多屬羊的人，其實不是沒能力，而是過去太容易退讓。但到了2026年下半年，只要願意開始表達自己的需求、談條件、爭取機會，財運就會非常明顯地被拉起來。

特別是與合作、品牌、自媒體、個人形象有關的領域，生肖羊很容易因為「被看見」而增加收入來源。因此老師提醒，屬羊的人今年下半年不要再過度低估自己，很多財運其實都藏在「你敢不敢開口」這件事裡。

林霖老師最後提醒，2026年雖然是火旺之年，但真正能把財運穩住的人，關鍵並不是衝得多快，而是能不能在快速變動的環境裡，依然保持自己的節奏。因為火能帶動土，但若太急、太躁，也容易出現「旺過頭反而失衡」的狀況。

【達人 林霖老師小檔案】

．專長：前世今生、靈通算命、風水、法會科儀

．經歷：命運好好玩節目專職老師、生活有夠讚專職命理老師、女人要有錢命理特別來賓、新聞面對面命理特別來賓、新聞挖挖挖民俗專家、中天沈春華LIFE秀節目民俗專家、台中市星相易理堪輿協進會副理事長、台中市五術教育協會常務理事、中華民國紫微斗數協會講師暨第一屆常務理事



．命運好好玩官網：看這裡

．命運好好玩FB：看這裡

．林霖開運：看這梩

☆民俗命理說法僅供參考☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法