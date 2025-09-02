（專題）宮﨑駿台灣海報這樣誕生：方序中、董十行如何做到？竟幾度被打槍

方序中（左）、董十行自2022年與吉卜力合作，推出台灣限定海報，大受歡迎。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／專題報導〕台灣知名片商甲上娛樂近年與日本吉卜力工作室合作，陸續在台灣重映多部吉卜力經典電影，2022年為慶祝《神隱少女》上映21週年，他們邀請方序中、董十行設計繪製《神隱少女》台灣專屬海報，作為特典服務影迷，沒想到卻大受好評，甚至紅到國外。

方序中回憶起接到邀約電話時的第一個反應，「我想說是那個吉卜力嗎？是我知道的吉卜力嗎？」他坦言自己是興奮的，既然有這個機會設計海報，與其拿原有的素材重組，不如以一個從小到大都看吉卜力的觀眾身分，將自己的情緒、想法及回饋都放在電影當中，因此提出重製。

方序中笑說，其實這算是一個很不可思議的提問，「怎麼會去挑戰（宮﨑駿）老師的作品？」沒想到吉卜力竟然開綠燈，在需要過審的前提之下，放手讓他們去發揮。在正式接下任務後，方序中第一個就是找上藝術家董十行合作，認為他是不二人選。

「這個案子很特別，我相信你不會拒絕。」方序中提出邀請時故弄玄虛，董十行回憶起當時場景，表示開車到一半接到方序中電話，「我想說什麼東西我不會拒絕？因為我滿常拒絕工作的，我有一些堅持，所以應該很猛吧！」結果一聽到是吉卜力，董十行心想：「我要接嗎？我會不會失敗，光聽這3個字就知道不是開玩笑。」

董十行分享，過去有些工作，身為藝術家的他可以稍微躲在後面，不過如果他接了吉卜力正式授權的繪畫任務，那他勢必得被攤在陽光下審視。儘管如此，他還是毅然決然接下工作，除了機會難得之外，也正如方序中所說的「不想拒絕」，既然都把頭洗下去了，董十行決定要做到最好，事後證明，他確實不愧於方序中、吉卜力對他的信任，也對得起自己，更讓全台灣甚至海外的影迷為他瘋狂。

方序中、董十行的第一張吉卜力海報《神隱少女》，立刻獲得吉卜力認可。（甲上娛樂提供）

自2022年至2025年，方序中、董十行這對搭檔合作過《神隱少女》、《魔法公主》、《霍爾的移動城堡》、《風之谷》及《紅豬》，他們在設計海報前，重刷了好幾次電影、討論無數次都是基本，不管是幾歲看、看幾次或者在哪看，隨著環境、時間不同，他們都感受到吉卜力偉大作品中的層次，透過設計、繪畫將自己的感受放在作品中。舉例像是《神隱少女》，方序中、董十行的想法是，當時白龍叫小千跑出隧道不要回頭看，不過在20年過後，在成長過程中發生的每一件事情，20年後回頭看會是如何，才因此有「小千回頭看」的設計。

《神隱少女》的海報獲得吉卜力的認可，奠定了「方董」組合的成功起點，下一個《魔法公主》讓兩人更加大膽，沒想到吉卜力團隊這次卻對他們的作品提出意見。《魔法公主》的海報堪稱史上最強海報也不為過，因為將「阿席達卡版」與「小桑版」兩款海報結合之後，可以看到男女主角與神獸在森林裡結伴同行，一路從黑暗向著光明勇敢前進的完整意象，並透過夜光油墨的巧思，讓螢光巨人、小精靈在關燈後出現，這張海報一推出立刻掀起轟動，董十行花了整整4個月才完成這張海報。

《魔法公主》是由阿席達卡版（左）與小桑版兩款海報組成，不過最一開始的版本卻被吉卜力抓到「Bug」。（甲上娛樂提供）

但方序中透露，其實他們當初要讓白天的山獸神與夜晚的山獸神同時出現在海報中，不過吉4卜力提醒「同一個時間只會出現一個山獸神」，才讓方序中恍然大悟，更加了解吉卜力在關注海報設計之餘，其實更關心的是「故事的正確性」，因此最後他們將白天的山獸神調暗一點，讓白天的山獸神在夜晚時能隱身。無獨有偶，「王蟲」海報也遇到類似的問題。

先前有網友提出，為何《王蟲》海報的眼睛不能一下子是藍色，一下子變成紅色，因為王蟲在憤怒時眼睛會呈現紅色。方序中坦言，當初確實有向吉卜力提出這樣的想法，不過吉卜力並不建議這樣做，因為從藍色轉變到紅色的過程中，會有過渡期，不會同一畫面存在藍色與紅色，因此最後他們也改變這個設定，統一就用藍色。

