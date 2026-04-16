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香燈腳休息完變戰場？ 網紅Cheap質疑為何不做「這件事」

「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香活動，今年吸引超過46萬人參加。（擷取自YT白沙屯媽祖網路電視台）「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香活動，今年吸引超過46萬人參加。（擷取自YT白沙屯媽祖網路電視台）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香活動進入第4天，今年吸引超過46萬人報名隨行。有民眾抱怨，為讓香燈腳有休息落腳處，開放香燈腳在自家店內休息搭帳篷，同時開放廁所提供使用。沒想到事後卻造成環境髒亂不堪，感覺心累。網紅Cheap質疑，廟方收報名費，卻每年老事重演，質疑：「請專業清潔公司加上自己的志工，垃圾會清不完嗎？」

Cheap在社群平台發文，指白沙屯媽祖進香報名人數突破46萬，強烈質疑：「廟方收了46萬人，每人700元的報名費，總計有三億元可以利用」。對於人潮湧入，垃圾問題引起大量民怨。他強調「這是多年老問題，每年都會重演」。

Cheap認為，廟方其實可以編列約10％經費，約新台幣3000萬元，委託專業清潔公司搭配志工處理垃圾問題。（翻攝自臉書）Cheap認為，廟方其實可以編列約10％經費，約新台幣3000萬元，委託專業清潔公司搭配志工處理垃圾問題。（翻攝自臉書）

許多當地住戶抱怨，進香隊伍經過後，路邊、住家門口甚至田裡都被丟滿紙碗、塑膠袋、竹籤，宣導多年沒有用。Cheap認為，廟方大可以抽個10％（約新台幣3千萬元），讓專業清潔公司加上自己的志工處理垃圾問題。

許多民眾秉持廣結善緣想法，提供香燈腳休息處，沒想到過後環境卻如暴風過後，不僅地板都是泥沙、排水孔積滿頭髮，還有不少香燈腳把一路上的垃圾都丟進廁所垃圾桶內，讓善心者覺得心累。

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