（專題）宮﨑駿《紅豬》海報藏飛官外公思念！方序中哽咽：送給他的禮物

方序中攤開《紅豬》海報，直言這是他與吉卜力合作以來，最重要的作品。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／專題報導〕設計師方序中、藝術家董十行第5度與吉卜力合作的電影是《紅豬》，特典海報即將在週四開放兌換，一改《風之谷》「王蟲圖鑑」帶來的震撼，《紅豬》卻回歸簡單。

在《紅豬》之前的4張海報，無一不精美、複雜，花了4個月繪製的《魔法公主》，兩張能夠併起來，還會閃著夜光，「王蟲圖鑑」更不用說了，董十行不但向網紅好友「志祺七七」借來超大的王蟲模型，吉卜力還提供「王蟲比例尺圖鑑」讓方序中、董十行能夠更精準描繪出王蟲，最後栩栩如生的王蟲出現在海報上，讓人嘆為觀止。也因此，下一個作品格外受到關注。

請繼續往下閱讀...

沒想到吉卜力卻推翻他們提出較為困難的設計，選用看似簡單卻富含深意的版本，方序中也十分認同，「因為到了這個階段，看待什麼事情都簡單、自在，思念、夢想都變得簡單，不用再跟任何人交代。」方序中用一個最直接的方式讓人感受到其中細膩的層次，更是呼應宮﨑駿在創作《紅豬》時的心境，「這架飛機再也沒有翱翔在天上，而是悠閒浮在水面上，空戰英雄回到了他嚮往的平靜生活，但心裡夢想沒有消失。」

外界普遍認為，「紅豬」波魯克是宮﨑駿的化身。（甲上娛樂提供）

方序中說到這裡，特別有感觸，他分享其實自己的「偶像」外公，也是一名飛官，外公在3年前以107歲過世，年輕時英勇挺拔、驍勇善戰，晚年回歸家庭、享受天倫之樂，一輩子始終保持優雅、體面，他與「波魯克」不但經歷相像，連服裝幾乎都一模一樣，方序中將外公的精神投射在「波魯克」身上，儘管歸於日常，不過心中永遠有一片藍天。講到外公，方序中忍不住哽咽，稱這張海報是他最重要的作品，也是送給外公的禮物。

方序中外公身穿的服裝，與《紅豬》幾乎一模一樣。（方序中提供）

方序中老家玄關還放著那台外公駕駛的飛機模型。（方序中提供）

看似簡單卻豐富細膩，在海報上可以看到透明的飛機陪伴在紅豬身旁，方序中透露靈感來自電影中的銀河飛機群，而駕駛正是死去的戰友們，「波魯克最期待能夠跟他們一起飛翔，死都要死在天上，但他其實還有一些必須要經歷的感受，所以又慢慢地回到了真實世界。」他有感而發，是不是每個人在面對夢想及真實生活時，總會有一些遺憾，「但你在認真生活時，你知道心中熱情還在，在海面上悠哉漂浮，仰望著飛機，感覺像跟著他們一樣在天上翱翔。」

《紅豬》海報的靈感來源，正是出自這段劇情，描寫昔日已逝的飛行夥伴們在天空集結而成像銀河般的飛機群，令方序中深感震撼。（甲上娛樂提供）

方序中稱，在對的角度、「有光」的時候才能看到陪伴在《紅豬》波魯克身旁的飛機群。（甲上娛樂提供）

要將這樣的創意理念實體化，方序中直言要挑戰的是印刷技術，想呈現出雖然畫了很多東西，卻得透過角度，「有光」的地方才看得到這些隱藏的飛機，「這就是實體海報收藏的意義，拿到本體才能感受到價值。」

董十行也是耗費苦心，在繪製前盡可能尋找許多關於各種飛機的資料，甚至到博物館尋找飛機的設計圖，他在繪畫的過程中也感受到宮﨑駿為什麼會那麼喜歡飛機，邊畫邊讚嘆，「我覺得紅豬跟飛機有很緊密的連結，他當飛機當成夥伴，互動像是情人般，很照顧它會跟它說，鼓勵它再撐一下就降落。」在方序中、董十行的筆下，飛機不是冰冷金屬，而是被賦予生命力的存在。《紅豬》9月4日在台上映。

董十行（左）、方序中設計《紅豬》海報時，都投入了感情中。（記者潘少棠攝）

上一篇：宮﨑駿「王蟲圖鑑」紅回日本！方序中、董十行：讓業界找不到破綻

上二篇：宮﨑駿台灣海報這樣誕生：方序中、董十行如何做到？竟幾度被打槍

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法