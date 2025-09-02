晴時多雲

（專題）宮﨑駿「王蟲圖鑑」紅回日本！方序中、董十行：讓業界找不到破綻

方序中（左）、董十行分享繪製「王蟲圖鑑」海報的細節。（記者潘少棠）方序中（左）、董十行分享繪製「王蟲圖鑑」海報的細節。（記者潘少棠）

〔記者廖俐惠／專題報導〕限量6萬張的《風之谷》的「王蟲」海報在今年3月掀起「王蟲之亂」，整個社群上不但搶著要海報，影迷們還將海報拿去裱框，使得店家被王蟲所攻陷。其實設計師方序中針對《風之谷》曾提出3、4個設計，不過他始終對「王蟲圖鑑」情有獨鍾，想讓海報保有古畫般的復古韻味，又想讓人有耳目一新的感覺。

「王蟲圖鑑」全是董十行一筆一畫描繪出來的「王蟲圖鑑」全是董十行一筆一畫描繪出來的

（專題）宮﨑駿「王蟲圖鑑」紅回日本！方序中、董十行：讓業界找不到破綻

董十行與吉卜力合作5次，每一張海報都要花1至4個月的時間繪製，就算是海報中全黑的部分，他依然一筆一畫慢慢堆疊，遠看雖然只是一片黑，但每一個著墨、筆觸畫出細微的漸層感，還是看得出來；而在繪製「王蟲」海報時，為了呈現舊紙張的復古感，他僅以「白色」、「黑色」雙色畫出立體感，「要仿造出這種效果，我逼自己不能用灰色去畫，嚴格來講灰色看不出來，但你要讓吉卜力認可的東西，就是要做到極致。」影迷不妨仔細觀察王蟲的眼睛，或許就能看出端倪。

董十行使用電腦繪圖仿造古代感，逼自己不能用灰色畫，而是以黑色一筆一畫堆疊調配出立體感。（記者廖俐惠攝）董十行使用電腦繪圖仿造古代感，逼自己不能用灰色畫，而是以黑色一筆一畫堆疊調配出立體感。（記者廖俐惠攝）

董十行不准自己偷懶，要讓業界人士也看不到一絲破綻。（記者潘少棠攝）董十行不准自己偷懶，要讓業界人士也看不到一絲破綻。（記者潘少棠攝）

董十行自我要求甚高，儘管外行人看不出區別，但他不允許自己偷懶。他強調，接下這個史無前例的大案子當然壓力很大，力求完美的他給自己很大的使命。董十行透露，自己跟許多業界人士一樣，平時也會刁各種瑕疵，不過這次他要做到，讓業界的人都看不到任何破綻。

最後別說是影迷了，業界對「王蟲」海報也是讚譽有加，董十行透露有不少同行都有來詢問他，不過真正意識到爆紅，是有一天他搭捷運淡水線通勤，發現旁邊的阿伯手機中也有滑到王蟲的照片，很開心因為「王蟲」海報讓許多影迷回去關注《魔法公主》、《霍爾的移動城堡》等作品，「成功讓更多人知道，台灣也是有人能在商業上呈現出這樣的效果。」董十行很有成就感，而方序中也是，直言造成的轟動超出預期，他知道海報目前在東京寺田倉庫展出，展區前總是擠滿許多民眾，都紛紛發出驚嘆聲，且先前他去大阪世博工作，竟然有一對日本古物店的夫婦拿出「王蟲」找他簽名，讓他感到十分驕傲，覺得一切都值得了。

上一篇：宮﨑駿台灣海報這樣誕生：方序中、董十行如何做到？竟幾度被打槍

下一篇：宮﨑駿《紅豬》海報藏飛官外公思念！方序中哽咽：送給他的禮物

