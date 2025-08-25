晴時多雲

娛樂 最新消息

孫藝真衰遭韓網炎上！遭爆片場不甩童星 真相曝光逆轉了

李炳憲在《徵人啟弒》記者會上爆料孫藝真都沒回答童星問題，本來是開玩笑，沒想到卻引發熱議。（達志影像）李炳憲在《徵人啟弒》記者會上爆料孫藝真都沒回答童星問題，本來是開玩笑，沒想到卻引發熱議。（達志影像）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《徵人啟弒》本月19日於首爾舉行記者會，男女主角李炳憲、孫藝真都出席，李炳憲吐槽孫藝真一次都沒有回應過童星的問題，意外引發討論。

孫藝真出席《徵人啟弒》記者會，卻意外遭到炎上。（達志影像）孫藝真出席《徵人啟弒》記者會，卻意外遭到炎上。（達志影像）

朴贊郁執導新作《徵人啟弒》找來李炳憲、孫藝真飾演夫妻，兩人育有一男一女，孫藝真表示這是她產後復出之作，雖然片中的兩個童星都比她的孩子稍微大一點，但相處起來很自然，「而且母性佔有很重要部分，要扛起照顧家庭的責任，我想扮演那種給予溫暖、積極的母親角色，在這方面很容易投入。」

不過孫藝真話都沒講完，李炳憲就在旁邊與朴贊郁講悄悄話，後來他解釋，因為孫藝真說的跟實際上不同，他分享飾演女兒的童星不管是在家或者在車上拍攝時都好奇心滿滿，不停問問題，「我在一直回答問題的過程中，在拍攝時有點神智不清了，但她（孫藝真）一次都沒有回應，反覆幾次後，我說『藝真啊，妳能回答一下問題嗎？』她說：『前輩配合就好，我得投入感情，沒辦法回答』。」李炳憲講完這句話，全場笑到不行。

朴熹洵（左起）、孫藝真、李炳憲、朴贊郁、李星民、廉惠蘭、車勝元出席《徵人啟弒》記者會。（達志影像）朴熹洵（左起）、孫藝真、李炳憲、朴贊郁、李星民、廉惠蘭、車勝元出席《徵人啟弒》記者會。（達志影像）

孫藝真急忙解釋，稱童星是真的到開拍前一刻都還在問問題，且導演對於台詞很講究，自己也得投入感情…講到一半，李炳憲又搶著說：「我也要啊…」兩人彼此吐槽的互動被大讚像是真夫婦，現場笑聲不斷。

只是這段被剪成短影音在網上瘋傳，孫藝真卻遭到韓國網友炎上，有人批評她「連回答都不回答，太過分了吧」；不過也有人怒轟李炳憲亂講話害慘孫藝真，因為童星還曾收到孫藝真送的耶誕節禮物，絕對沒有不友善。

《徵人啟弒》小童星曾收到孫藝真送的耶誕節禮物。（翻攝自IG）《徵人啟弒》小童星曾收到孫藝真送的耶誕節禮物。（翻攝自IG）

《徵人啟弒》故事講述平凡上班族柳萬洙（李炳憲 飾）原本擁有幸福家庭與穩定工作，卻在造紙廠服務25年後遭到突如其來的裁員，美好生活瞬間崩塌。為了守護妻子美莉（孫藝珍 飾）與兩個孩子，以及好不容易買下的房子，他走上孤注一擲的再就業之路，甚至為此不擇手段只為獲取機會，陷入一場生存與道德的邊界遊戲。《徵人啟弒》將於10月正式登上台灣大銀幕。

