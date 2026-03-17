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娛樂 音樂

51歲玉女歌手好風光 領軍樂團在美國得獎了

阮丹青很開心專輯獲得肯定。（羅藝 x 阮丹青工作室提供）阮丹青很開心專輯獲得肯定。（羅藝 x 阮丹青工作室提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕唱紅過《忠告》、《義無反顧》的51歲玉女歌手阮丹青，最近喜上眉梢，她和自然流動樂團在美國得獎了，另外也開心宣布3月28日要前進台中開唱。

阮丹青覺得音樂就像四季。（羅藝 x 阮丹青工作室提供）阮丹青覺得音樂就像四季。（羅藝 x 阮丹青工作室提供）

阮丹青和自然流動樂團推出《走進春天的果園 Four Seasons》專輯，在美國「全球音樂獎（Global Music Awards, GMA）」中脫穎而出，一舉拿下「傑出成就銀獎」，更同時摘下 World Music（最佳世界音樂）與Concept（最佳概念專輯）兩大類別肯定。

談到近況，阮丹青說前陣子過年期間，她難得放慢腳步，回到南投老家陪爸媽走春賞花，「大年初六走訪田尾花園，初八則遠征清境農場的瑞士小花園賞櫻花」，她分享，看著父母在花園裡露出幸福笑容，自己也感到格外踏實與開心，「那一刻真的像走進春天。」

阮丹青（左三）與自然流動樂團將到台中演出。（羅藝 x 阮丹青工作室提供）阮丹青（左三）與自然流動樂團將到台中演出。（羅藝 x 阮丹青工作室提供）

3月28日下午兩點半，阮丹青與自然流動樂團將於台中「打里摺」（台中市文心南七路406號）演出，邀請樂迷《走進春天的果園》。阮丹青說：「音樂就像四季，每個音符都有它的季節。3月28日，一起來台中，走進這座春天的果園。」

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