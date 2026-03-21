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娛樂 最新消息

台灣第一人！韓職LG雙子隊驚見「台援啦啦隊」 李珠珢未入列

Rona是「ILY:1」的成員。（翻攝自IG）Rona是「ILY:1」的成員。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕南韓職棒（KBO）也要有台援啦啦隊了嗎？韓職LG雙子隊今天（21日）公開新一季啦啦隊的陣容，一共14人，雖然不見李珠珢身影，不過其中一位被眼尖網友發現，是韓國女團「ILY:1」的台灣成員Rona張競，他將成為KBO史上第一位台灣籍啦啦隊員。

「ILY:1」Rona外型姣好。（翻攝自IG）「ILY:1」Rona外型姣好。（翻攝自IG）

ILY:1是2022年自韓國知名女團選秀節目《Girls Planet 999》成軍的女團，團隊中有兩名台灣成員，分別是Rona以及Elva，只是出道3年來成績平平，現年23歲的Rona在青春年華之際投奔KBO啦啦隊的懷抱，似乎也不意外。Rona親筆寫著：「初次見面，為了無敵LG的勝利，我會盡全力為大家應援，我愛你們LG雙子。」

「ILY:1」的台灣成員Rona加入韓職LG雙子的啦啦隊陣容。（翻攝自IG）「ILY:1」的台灣成員Rona加入韓職LG雙子的啦啦隊陣容。（翻攝自IG）

過去並非沒有台灣籍啦啦隊前往南韓發展，像是啦啦隊女神「壯壯」（沈立心）就在2024年為韓國水原FC足球俱樂部應援，Tintin則是幫足球、籃球、排球隊應援，不過目前並沒有棒球的台援啦啦隊，Rona張競應是史上第一人。

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