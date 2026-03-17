接「春分水」開運、避小人！3生肖財星入庫、3生肖遠離是非

春分這天不但是佳的開運、補運日，當天清晨的「春分水」，也具有遠離小人的妙用。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕本週五（ 20日）將迎來春分，古人將這天視為「開運吉日，命理專家書珩老師除了分析本週12生肖個別運程，並給予趨吉避凶的妙策之外，她也建議一般人可以在「春分」這天，嘗試3種開運方法：

1．接春分水：春分這天，太陽直射赤道，陰陽交界、乾坤平衡，當天清晨的水或雨水，被視為是天地交感、陰陽調和的產物，具有「生發之氣」。如果當天有下雨，可採集當天第一道雨水，若沒下雨可採集花瓣上的露水，輕抹在眼皮或臉上，寓意洗亮雙眼、遠離小人。

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2．祭祖與踏青：清明將至，春分時分也是參與春祭或到戶外走走的好日子。如果當天晴空萬里，出門踏青，藉此吸收春天第一道陽光，除了能驅散體內寒，也能趕走穢氣。

3．心平氣和：這天不宜動怒，「保持和氣」也是上述3個方法中不必出門就可以做到的開運法。

【蛇．雞．牛】勢如破竹．名利雙收

．好運指數：★★★★★

．整體運勢：企圖心強旺，工作與人際關係皆名利雙收的好消息。把握良機，衝就對了。感情運上，若正打算尋找另一半，也會進行得非常順利。

．特別加持：屬牛者，深得長輩厚愛，可能家有喜事，或獲得家族的實質資助。屬雞者，財運最旺，偏財手氣極佳，可能有驚喜獎金或小禮物來敲門。

【猴．鼠．龍】財星入庫．穩中求勝

．好運指數：★★★★

．整體運勢：正財運旺盛，可能會有加薪或小獎金進來。適合進行求婚或計畫生子。

．特別加持：屬鼠本週財運是12生肖之首。對市場敏銳度高、投資眼光精準，適合處理財務規劃。

【虎．馬．狗】謙卑自省．和氣生財

．好運指數：★★★

．整體：奉行「老二哲學」，退居二線反而安全。切記不要發脾氣，才能留住財神。其次，自省很重要，如果上週出現力有未逮之處，這週要及時修正方向並補強。屬狗者要注意的是，本週容易感到力不從心，建議量力而為，避免過度承諾導致信用受損。

．特別加碼： 屬馬者本週桃花運最紅。

【豬．兔．羊】謹言慎行．守護健康

．好運指數：★★

．整體運勢：看破不說破，避免捲入是非。因丙午年火旺，需特別注意肝臟健康，多喝水、少熬夜。屬豬者避免加入八卦議論，非必要的應酬要推掉，以免捲入無端的權力鬥爭之中。

．特別加持：屬兔者工作運最強，長期耕耘的項目將開花結果，升遷機會浮現。

【3/17～3/22．十二生肖強運王】

◆錢財最旺：鼠（正財運佳）

◆事業最強：雞（有名有利）

◆桃花最紅：馬（社交熱絡）

書珩老師建議一般人可以在「春分」這天，嘗試3種開運方法。（書珩老師提供）

【命理達人 書珩老師】

．專長：紫微／元辰宮、姓名命名、陽宅風水、易經占卜

．經歷：華視作文教學節目主持人講師、漁樵耕讀負責人、英國保誠人壽大灣區風水生肖講師、AIA人壽大灣區九宮風水講師、台灣友達保險九宮風水講師、台灣醫療代理可若夫面相諮詢專任講師、馬來西亞柔佛洲建物平台VR風水鑑定師

☆民俗說法僅供參考☆

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